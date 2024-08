“Toqué fondo”: Tita Ureta preocupó a sus seguidores tras ser internada en la clínica por complicación de salud

La reconocida deportista e influencer Tita Ureta encendió las alarmas este fin de semana tras compartir en sus redes sociales un difícil momento que debió ser internada en una clínica debido a serias complicaciones de salud. A través de su cuenta de Instagram, Ureta mostró a sus seguidores la angustiante situación que ha estado viviendo, generando una oleada de comentarios y mensajes de apoyo.

La exReina de Viña del Mar hizo pública su situación a través de una serie de publicaciones en su perfil de Instagram. En las imágenes, la también figura de Mega mostró el estado de su piel, visiblemente afectada por una severa reacción alérgica. “Mi cuerpo me hablaba y no quise escucharlo”, confesó la deportista en una de las imágenes que compartió, en la cual se podían observar las marcas y ronchas en su cuello y pecho.

La periodista relató que, a pesar de estar resfriada y sintiéndose mal, decidió continuar con su rutina diaria, lo que incluía trabajo, ejercicio e incluso una inmersión en una tina con hielo. Esta última actividad, lejos de ayudarla, terminó empeorando su estado. “Seguí, enferma, con reacciones alérgicas, a ciegas. Quería cumplir con todo”, escribió Tita en la publicación, acompañada de una foto desde la clínica donde está siendo tratada.

Con un tono de reflexión, Ureta admitió que su estilo de vida acelerado y la constante presión por cumplir con todas sus responsabilidades la llevaron a un punto de quiebre. “A veces pienso que las puedo hacer todas, pero pucha que es importante escucharse y parar. Toqué fondo”, afirmó, dejando claro que este episodio le ha servido como una lección sobre la importancia de cuidar su salud física y mental.

Finalmente, la influencer agradeció a quienes han estado a su lado durante este difícil momento, expresando su gratitud hacia aquellos que la han cuidado. “Gracias a quienes me cuidaron. Abrazo a todos quienes están enfermos o con energías más bajas”, concluyó su mensaje.

Seguidores expresaron su preocupación

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar, y miles de seguidores expresaron su preocupación y apoyo hacia Tita Ureta. “Eso es urticarias nerviosas por estrés, a mí me dio hace unos años y fue por no tomar descansos. Ánimo y a desconectarse”, comentó una usuaria.

Otros seguidores también le enviaron buenos deseos: “Tita , que te mejores pronto. Recuerda siempre hay que dosificar para que el cuerpo no te pase la cuenta”, “Ánimo y recupérate”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.