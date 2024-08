Willy Semler y su análisis sobre la industria de teleseries actual: “En esta realidad en la que vivimos, mientras mejor te portas, peor te va”

El próximo 15 de agosto se estrena una nueva película protagonizada por Willy Semler, “El Fantasma”, la tercera película de Martín Duplaquet. Este thriller policial latinoamericano se inspira en una banda de asaltantes con la habilidad de ejecutar sus crímenes a plena luz del día sin dejar rastro alguno.

PUBLICIDAD

Con el fin de promocionar esta nueva cinta, el actor participó de una nueva edición del podcast Reyes del Drama, donde se sinceró respecto a variados temas.

“El Fantasma” cuenta la historia de José (Willy Semler), un exempleado bancario que apostó todo al sistema, pero fracasó. Al consultarle al actor por la falta de oportunidades para los mayores de 60 años en nuestro país señaló: “Yo soy absolutamente antisistémico. Creo que el capitalismo y el libre mercado es el peor invento de la raza humana. Creo que hace rato que fracasó. Esto de la libre competencia implica que hay muchos perdedores. El sistema te estruja todo el tiempo. El sistema capitalista lo único que le interesa es que te endeudes, no que pagues. Mientras más vayas creciendo con la deuda el sistema más te traga hasta que puede dejarte despojado incluso de la vida”, reflexiona.

Sobre el mismo tema, el actor también se refirió a la carencia de personajes para mayores de sesenta en teleseries chilenas: “Las teleseries están dirigidas a un grupo etario que cada vez es más juvenil al parecer, pero con una contradicción muy grande porque la generación de los 35 para abajo no ven casi TV. De ahí vemos una disminución de las producciones de teleseries y hoy es solo Mega quien hace teleseries y antes eran cuatro canales que hacían y se competía de verdad. La hora del té era para ver teleseries, tradiciones que se perdieron. La cosa en los últimos 20 años han cambiado tanto y tan rápidamente por la tecnología”.

“Mientras mejor te portas, peor te va”

Al respecto, el actor también realizó una comparación con las teleseries brasileñas en donde los actores mayores de 60 tienen personajes con más contenido e historia que las actuales en Chile. “Aquí se posterga y aquí es el abuelito que va a comprar el pan, acompañando de fondo, tomando el tecito, cosas por el estilo”.

Continuando su ácido análisis al sistema, el actor analiza: “En esta realidad en la que vivimos, mientras mejor te portas, peor te va. Uno hace todas las cosas por regla y si te falta algo, fuera. No estoy haciendo un llamado a la maldad, pero creo que no hay que ser tan condescendiente con las instrucciones”.

“No me gusta verme”

Al consultarle si es de tipo de actores que le gusta verse en pantalla, él cuenta que no, que le cuesta mucho. “No me gusta verme. Me cuesta mucho. Me da mucho pudor. Uno está acostumbrado a la imagen de sí mismo que ve frente al espejo. No me gusta verme porque me gana el ego, y me voy haber olvidado de actuar, particularmente me da un pudor muy grande”.

Willy confiesa que abrió Instagram únicamente para poder promocionar la película. No usa redes sociales. “Me encontré con universo del que quiero escapar lo antes posible. Es muy turbio y todo se permite, escondes la cara. Quien te crees para hablarme así, es violento”, asegura.