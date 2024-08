“A grito pelao...”: Julio César Rodríguez desclasificó anécdota con Antonio Skármeta, Paulo Coelho y Cecilia Bolocco

Una historia que comenzó de manera hilarante y que terminó en un emotivo recuerdo fue la que contó al inicio del matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, el conductor del espacio, Julio César Rodríguez, y que involucra nada menos que a los escritores Antonio Skármeta, Paulo Coelho y la exMiss Universo, Cecilia Bolocco.

Así, Julio César Rodríguez comenzó a relatar cuando en los inicios de su carrera en televisión, recomendó que Cecilia Bolocco presentara un libro de Paulo Coelho.

En tanto, en el marco de dicha presentación, el escritor brasileño también grabaría una entrevista con el programa del chileno Antonio Skármeta, lo que se haría en las cercanías de la iglesia de Los Dominicos, en la comuna de Las Condes, sin embargo, un problema en el tránsito hizo que las cosas se complicaran y comenzaran los desencuentros entre los escritores.

Fue en ese momento en el que JC Rodríguez recordó que Coelho, quería estar “cuatro horas antes de conocer a Cecilia Bolocco sin hacer nada”, por lo que estaba apurado por grabar la entrevista, la que claramente se vio retrasada por la congestión vehicular que se encontraron camino a la grabación, instante en el que se puso nervioso.

Esto produjo un desencuentro con Skármeta, con quien Coelho terminó “a grito pelao”, según relató Julio César Rodríguez, que iba con ellos en la misma van.

“Antonio Skármeta y Paulo Coelho peleando a gritos en la van, y todo el problema fue porque el chofer dobló mal y nos metió a un taco”, contó entre risas Rodríguez, agregando que “Skármeta muy sutil decía ‘parece que no practicas lo que escribes en tus libros’... Fueron momentos de tensión”, relató el periodista.

La visión de Coelho y qué le dijo a Cecilia Bolocco cuando la conoció

En tanto, Julio César Rodríguez también contó la “visión” que tuvo Coelho cuando apenas sin conocerlo le habló de su hijo Pablito, quien falleció a los 13 años tras haber nacido con una malformación congénita.

“Yo venía saliendo de la universidad cuando paso toda esta historia. Cuando Coelho venía bajando la maleta me dice ‘tu eres el guerrero de la luz y cuando tu hijo se vaya, tus alas van a volar sin límites’”, relató, agregando que en ese momento nadie sabía de la condición de su hijo. “Yo no le había contado nada a nadie, ni mi mamá me llamaba por teléfono, yo lo había conocido en una entrevista 30 minutos antes”.

Finalmente, el conductor del matinal contó qué le dijo el escritor brasileño a Cecilia Bolocco cuando se conocieron en el lobby de un hotel.

“Él tenía un interés en ella, cuando la conoce, el momento en que la ve le dice ‘Cecilia, Cecilia, Cecilia...’, la mira y le dice ‘por fin nos hemos encontrado’ y yo estaba ahí a dos metros”, cerró recordando JC Rodríguez.