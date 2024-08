Begoña Basauri y el remake del ‘Señor de la Querencia’: “Vi a la Fran Walker y me vi”

El quinto episodio del podcast de moda Dale Color!, tuvo como invitada a Begoña Basauri, quien conversó con Eugenia Lemos acerca de la maternidad a los 40, el pre y post natal e hizo una confesión acerca de su recordado personaje Herminia en El Señor de la Querencia de TVN.

La actriz contó que sus padre la trajeron al mundo a muy temprana edad, “tenían 17 y 18 años”, su mamá una gestora cultural y su padre es cineasta, aun así ella decidió ser madre a los 40 años.

En conversación con Euge comentó que “para mí el embarazo es una época que no hay que romantizar y hay que ser súper respetuosa caso a caso, yo me viví el embarazo de la Rosa de una forma y si tengo un segundo embarazo puede ser totalmente distinto”.

Destacando que en el embarazo, en su caso, “nunca me había sentido más guapa, más plena, bichota (…) me sentía potona, pechugona, más hembra que nunca, aparte que el pelo se pone precioso, la piel se pone preciosa”.

Aunque destacó que tras el nacimiento de Rosa era muy diferente, “post parto todo se va, pero vuelve (…) contaba el otro día, que los primeros 3 meses odiaba a Sebastián, odiaba que existiera, era como pestañea más despacio, yo lo odiaba que existiera (…) después cumplí 3 meses con un día y era como te amo, eres el hombre de mi vida”.

Pese a todo, Begoña contó que su hija fue planificada y muy deseado, “cuando pensé en tener a la Rosa con Sebastián, ya tenía 40 años, cuándo tomé la decisión y dije quiero ser mamá eso no me pasó antes, me tomé mi tiempo (…) gracias a Dios tuve un embarazo sano”.

‘El señor de la Querencia’

En la dinámica del posdcast, Lemos le preguntó a Basauri ¿Cuál es su look icónico de teleseries? Y sin pensarlo le contestó: “El del Señor de La Querencia de todas maneras, todo el mundo me recuerda. En el remake, el personaje lo hace la Fran Walker, que le mando todo el amor de la vida, porque la vi y me vi”.

Agregando que esta nueva versión “me encantó, me mató, siento que es un look que todo el mundo recuerda mucho, pelo muy rojo, mucho pelo, se ponía como un casquete de pelo como un extra de mucho pelo, corset, muchos colores como los terracota, los rojos y yo que soy muy blanca, ese look siento que para mí es súper icónico y que a mí me marco muchísimo”.

Además contó cómo fue el procesos para darle identidad a Herminia, “cuando te hacen las propuestas de las teleseries no siempre está tan dibujado el personaje, se va armando, vamos de a poquito y todo. Me acuerdo que fue en el tiempo que justo en el cine se había estrenado la película El Perfume, del libro de Patrick Süskind y me acuerdo que nos inspiramos harto en las prostitutas de esa película, que eran muy así y me fascinó ese look y me encanta que vuelva ahora y esté el remake”.

Aseguró además que era muy entretenida esa producción “todas las mujeres íbamos a clases de equitación y las mujeres como más finas tenían que hacer esta montura inglesa, que no te pones a horcajadas en el caballo como andas hoy, sino que vas de costado que es lo más incómodo que hay. Mi personaje andaba a horcadas, a pelo, entonces me sentía entre Juana de Arco o una mezcla como los Avenger, no sé así que estoy súper feliz de este remake, así como gozándome”.