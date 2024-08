Luis Sandoval perdió la paciencia con Yuyuniz Navas y tuvo sus segundos de ira: “Eres una culebra grande”

La exparticipante de ‘Gran Hermano’, Yuyuniz Navas, dio una entrevista al programa ‘Que te lo Digo”, donde tuvo un fuerte cruce con Sergio Rojas, quien cuestionó el ingreso de su hija, Antonia Casanova, al reality de Chilevisión.

“Me pongo así, brava. Si me tocan a mi hija van a encontrar una leona”, le dijo de entrada la amante de yoga, lo que inició una fuerte discusión. Sergio Rojas le respondió: “Yo te respecto. Lo que yo hago es desde el análisis. Desde el exterior, comunicacionalmente, yo digo: ‘si una madre entra con su hija y no quiere que su hija sea atacada, yo a mi hija no la llevo a las hienas. La saco’” y bueno...provocó que Navas publicara en Instagram su descargo en Instagram.

“Increíble este panel que miente de manera reiterativa, y la falta de respeto en cada intento de encerrona que tuvo (...) fui a dar una entrevista, así como lo he hecho con todos los medios que han querido entrevistarme, siempre desde la mejor onda y desde las ganas de compartir esta gran experiencia, la entrevista estaba programada para dos horas, pero terminamos antes porque no entré en su circo ni contesté su preguntas insidiosas, que generan odio, y menoscabo”, fue parte del mensaje que dejó.

De esta forma, Luis Sandoval leyó el mensaje y perdió la paciencia: “Mira Yuyuniz, si hoy día llegué atravesado, me sacaste los choros del canasto (...) si ustedes creen que no conozco el tono de las moquitas muertas que se hacen del yoga, del zen, muy equivocadas están, eres una culebra grande, eso es lo que eres, te apoyo Michelle (Carvalho) con todas tus letras”.

Seguidores respaldaron al programa

“Yo vi toda la entrevista y no le hicieron ninguna encerrona y Luis Sandoval trato de entenderla pero Yuyunis estaba muy agresiva y se cree poseedora de la verdad creo que necesita ir a terapia”; “Yo vi el programa y la yuyuniz realmente.hablaba siempre a la defensiva estaba como perseguida .de los panelistas más encima trato a su mamá de vieja ..menos mal que estuvo una hora y no dos”; “Se nota que yuyunis no cacha nada lo que la gente piensa de ella ! Mal ahí ser espiritual”, (sic), fueron algunos de sus comentarios.