“Me lesioné heavy”: Pangal Andrade reveló tener problemas físicos de cara a la final de “Ganar o servir”

Pangal Andrade sorprendió este lunes al revelar que tiene algunas complicaciones de salud que podrían afectarlo de cara a la final del reality show de Canal 13 “Ganar o servir”.

En dicha instancia el deportista e influencer nacional deberá medirse frente a Pancho Rodríguez, en una definición a la que llegará disminuido físicamente según señaló a Rodrigo Gallina en un despacho para el programa “Hay que decirlo”.

Las complicaciones de Pangal Andrade

Fue en su conversación en el Cajón del Maipo con Gallina que Pangal reconoció haberse lesionado “heavy” durante su estadía en el reality, una lesión que le estaría afectando en su preparación para esta instancia tan importante de “Ganar o servir”.

“En el reality me lesioné heavy. Hoy día (lunes) me fui a pinchar al doctor, me infiltré y estoy bien”, sinceró el chico reality, quien aseguró que a partir de este martes “puedo empezar a entrenar”.

Sus complicaciones, sin embargo, no serán serias de cara a su definición con Rodríguez. Algo que le reconoció a Pamela Díaz, quien en el programa farandulero le preguntó “si la final es en dos meses. ¿Vas a estar bien para esa fecha?”.

“Si es mañana, estoy con todo. Esto no es impedimento. Me voy a inyectar, me voy a echar algo, pero voy con todo”; aseguró Andrade, quien a pesar de mostrarse en un buen estado físico en su contacto con el espacio de Canal 13, advirtió no estar en su “mejor momento”.

“Tuve que bajar de peso porque estaba muy pesado”, indicó. “Entré (al reality) en 93 kilos y salí en 96 porque estaba haciendo ejercicios pesados”, finalizó.

Cabe recordar que en tiempo real, el programa de telerrealidad presentó este lunes el ingreso de Pamela Díaz al encierro, quien captó la atención de todos los participantes tras increpar a Luis Mateucci por su falida relación sentimental con Daniela Aránguiz.

“Me enteré que el ex de Oriana anda hablando con la Daniela Aránguiz. Y la Aránguiz se comió al mejor amigo de Mateucci, y me mandó a decirle si le puede devolver la plata que le debe. Pero se lo voy a decir en su cara, no voy a ser como él que anda pelando”, lanzó la morena en una de sus candentes apariciones en el episodio de anoche.