“Qué falta de cuidado”: Evaluna expone la razón de no temer a un parto sin intervención médica y las redes sociales no la perdonan

Evaluna Montaner y Camilo experimentaron intensas críticas en redes sociales por el modo en que optaron por dar a luz a sus dos niñas: Índigo y Amaranto, preferiendo partos completamente naturales y respetados. La artista, durante este trámite, estuvo acompañada por su familia.

La hija de Ricardo Montaner se convirtió en madre sin consultar a profesionales médicos, ni siquiera en un establecimiento de atención médica. También optó por no tener chequeos durante su embarazo, lo que fue criticado duramente debido a la falta de precauciones ante potenciales problemas.

"Jamás tuve un médico de ginecología. No se me realizaron ultrasonidos, ni ecografías, ni cualquier procedimiento similar. La gestación fue puramente un acto de confianza; todo fue conducido por una comadrona con quien escuchaba los latidos del corazón de mi bebé a través de un estetoscopio, pero nunca llegué a ver su crecimiento y no tenía ni idea de si sería varón o mujer", fue lo que reveló Evaluna respecto al nacimiento de Indigo.

Evaluna y la razón por la que no sintió miedo de no tener un parto médico

Evaluna y Camilo han optado por compartir aspectos específicos de su vida personal a través de su canal en Youtube 'Los lunes vuelven con Camilo y Evaluna: La Familia'. Ahora han compartido el motivo por el cual decidieron que sus hijas nacieran en casa y la razón por la que la artista no temió dar a luz fuera de un centro de salud.

Camilo se encargó de interrogar a su esposa sobre el proceso de dar a luz a su primera hija, un trabajo de parto que duró 29 horas, sin inducción ni anestesia.

"¿Cuál fue tu motivación para decidir 'desearía dar a luz en casa en lugar de hacerlo en un hospital'?", inquirió Camilo.

"Considero que lo que más contribuyó fue la constante presencia de mi madre en partos domésticos debido a su formación como doula. Siempre me compartía sus aprendizajes y a mí me parecía maravilloso. Siento que desde que era muy pequeña, cuando visualizaba mi propio parto, siempre lo veía de esta manera, jamás en un centro médico, ya que crecí teniendo todos esos conocimientos a mi alcance", comentó.

Del mismo modo, discutieron acerca del temor al dolor que puede experimentar una mujer y cómo Eva no mostró miedo a no estar en un hospital. A pesar de que admitió haber tenido miedo a esto durante toda su gestación, no fue el caso cuando llegó el día del nacimiento de su hija.

La artista confiaba plenamente en la matrona que la asistía, la cual se encargaba de supervisar y determinaría si era imprescindible trasladarse a una clínica, una circunstancia que finalmente no se presentó.