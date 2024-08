Cony Capelli barrió con participantes de Gran Hermano: Angélica, Carlyn, y Chama fueron las aludidas

El último capítulo de Gran Hermano Chile estuvo cargado de polémicas y enfrentamientos entre algunos participantes. Por lo mismo, la ganadora de la primera temporada, Cony Capelli y quien actualmente forma parte del “panel” de Gran Hermano, no pudo quedarse callada ante los recientes conflictos que se desataron entre algunos de los jugadores actuales.

A través de sus redes sociales, Cony lanzó algunas críticas en contra de las actitudes de tres de las participantes: Angélica Sepúlveda, Carlyn Romero y Alexandra “Chama” Méndez.

En una serie de stories publicadas en su cuenta de Instagram, Capelli comenzó su desahogo apuntando directamente a Angélica Sepúlveda. Según Cony, el comportamiento de Angélica en el reality fue totalmente inapropiado cuando decidió sacar a relucir un tema del pasado que, a su juicio, no tenía relevancia en el contexto del programa. “Me parece muy desubicado lo que hizo de sacar un tema que no tiene nada que ver con el reality”, comentó respecto al encontrón de “La Fierecilla” con Chama.

“Existen códigos...”

Capelli no se quedó allí y continuó su crítica señalando que dentro de los reality shows, existen prácticas que netamente no se hacen. “Yo creo que dentro de los reality existen códigos entre los participantes de, por favor, jugar con herramientas del presente y no de tu pasado, porque si fuese por el pasado... todos tenemos un pasado, ¿verdad?”, subrayó Cony, destacando la importancia de respetar esos límites para mantener la integridad del juego.

En cuanto a Carlyn Romero, Cony fue algo más matizada en sus comentarios, aunque no dejó de lado su postura crítica. “Es muy respetable que sea muy conectada por su espiritualidad, pero a veces siento que peca un poco de, ella misma, endiosarse y decir quién es luz u oscuridad”, señaló Capelli, dejando en claro que, a pesar de ser inofensiva, la personalidad de Carlyn podría generar incomodidad en otros.

Finalmente, Cony se refirió a las polémicas declaraciones de Alexandra “Chama” Méndez sobre Carlyn y su relación con algunos hombres dentro de la casa. Capelli no dudó en mostrar su desaprobación. “Siento que fue muy fome para la Carlyn ese momento. Como denigrante y además un poco como dictatorial de parte de la Chama”, concluyó.

Como era de esperar, en redes sociales no cayeron del todo bien las críticas de la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano, y algunos usuarios apuntaron a sus antiguos errores durante su paso por la casa más famosa del mundo.