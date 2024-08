“Está enojadísima”: Pamela Díaz se disculpó públicamente con Daniela Aránguiz por desafortunados dichos en ‘Ganar o Servir’

En la última emisión de “Hay que decirlo” Pamela Díaz aprovechó unos minutos para ofrecer disculpas públicas a Daniela Aránguiz, esto, a raíz de sus polémicos dichos en el reality “Ganar o Servir”. En la emisión del pasado lunes, durante una acalorada conversación con Daniela Colett, la popular conductora de televisión lanzó una frase que no dejó indiferente a nadie y que claramente causó malestar en Aránguiz.

Durante el intercambio, la brasileña Colett cuestionó a Díaz por su aparente defensa de la exesposa de Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz. Sin embargo, la animadora rápidamente negó cualquier favoritismo. “No, no defiendo a nadie. La Daniela Aránguiz no es mi amiga y nunca lo va a ser. Te lo digo en tu cara. Pero creo que en seis meses no vas a tener esa opinión. No te enamores, eres bastante inteligente”, lanzó Díaz, en lo que fue interpretado como un comentario mordaz hacia Aránguiz.

“Está enojadísima”

Estas palabras no pasaron desapercibidas, y según reveló la propia Pamela Díaz en el programa “Hay que decirlo”, la exintegrante de Mekano no recibió bien los comentarios. De hecho, la situación escaló al punto de que Aránguiz, visiblemente molesta, intentó contactar a Díaz para manifestar su descontento, pero esta última no atendió la llamada.

“Le quiero ofrecer disculpas públicas a Daniela Aránguiz, que está muy enojada conmigo. Está enojadísima, ayer me llamó y no le contesté, porque me imaginé que se iba a enojar”, confesó “La Fiera” en vivo, admitiendo que sus palabras habían sido inoportunas.

“En el reality dije una frase inapropiada. Igual lo pienso. Dije que Daniela Aránguiz no es mi amiga y nunca va a ser mi amiga, estamos conociéndonos”, añadió, reafirmando su postura pero reconociendo que el momento y la forma en que lo dijo no fueron los más correctos.

Por ahora, queda por ver si Daniela Aránguiz aceptará las disculpas o si este incidente marcará un antes y un después en la relación entre ambas figuras públicas. Hasta el momento, la exmekano no se ha manifestado sobre los dichos de “La Fiera”.