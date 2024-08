Faloon Larraguibel aseguró que existió un encontrón físico con Gala Caldirola: “Me empujó fuerte porque estaba en un estado etílico”

Un comentario de la víctima y un extracto del canal donde se emite material inédito del reality show de Canal 13, “Ganar o servir”, dejó en evidencia un encontrón físico entre Faloon Larraguibel y Gala Caldirola.

Todo comenzó en la fiesta posterior al triunfo de “Soberanos” y la llegada de Pamela Díaz. En este espacio se realizó una actividad con diversas propuestas a los participantes del encierro. Una de éstas comandaba a Faloon Larraguibel a darse un beso con uno de sus compañeros, y el elegido fue Raimundo Cerda, el joven que tiene un romance intermitente con Gala.

Ellos se terminaron dando múltiples piquitos, y la española no se lo tomó del todo bien. Ella se molestó especialmente con Rai, y dijo que podía hacer lo que quisiera, mas sí le dolió este gesto.

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda Captura: Canal 13

Faloon: “Casi me saco la…”

La edición emitida por la señal abierta daba a entender que el conflicto sucedió entre Gala y Rai, pero un clip de “Ganar o servir: Extendido”, que se viralizó en redes sociales, reveló que le llegó un coletazo a la exchica “Yingo”.

En una conversación entre Oriana Marzoli, Sabelo y Faloon se expuso esta pelea. La venezolana-española estaba diciendo que no podía creer el suceso cuando fue contado por terceros, considerando la amistad que existe entre Larraguibel y Caldirola.

Faloon contó que Gala estaba conversando con Raimundo cuando ésta tira su brazo en dirección a su estómago, lo cual provocó que la exanimadora de “Sabores” perdiera el equilibrio y tambaleara. “Casi me saco la…”, aseguró. Acto seguido, se ve a la española llorando en su cama.

Esto fue ratificado por Faloon, quien en un comentario de Instagram, entregó más detalles de la situación. Este mensaje fue borrado, pero lo rescataron usuarios de X. “Eso no lo mostraron. Me empujó fuerte porque estaba en un estado etílico”, partió.

“Mucho show por una actividad. Gala no es mi amiga, no porque tuviéramos ‘buena onda’ en el encierro iba a dejar de hacer lo que yo quería. Además, qué onda, siempre dijo que ella y Rai no tenían nada. Ahí el respeto es de él. Yo soy la mala y no Oriana que se besó con todo con Rai”, cerró.