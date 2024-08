¿Le resulta insoportable?: Matt Damon habla sobre la relación de Ben Affleck con JLO

Jennifer Lopez y Ben Affleck continúan sin confirmar las especulaciones acerca de su matrimonio, a pesar de las abundantes suposiciones que han aparecido durante los últimos meses acerca de su supuesto divorcio. Esto se debe a su continua separación y al traslado del actor a Los Ángeles.

Durante los rumores, Matt Damon, el confidente más cercano de Ben, ha comentado acerca de la crisis que atraviesa la celebridad. Dada su estrecha relación con la pareja, que se remonta a sus años de infancia, es uno de los más afectados.

Hace algún tiempo, Matt fue visto cenando con su esposa Luciana Barroso y Jennifer. Ahora, el actor ha compartido sobre el desafiante período que está experimentando en su rol de protagonista de Batman.

Esto dijo Matt Damon sobre la situación de Ben Affleck

En su reciente participación en el podcast Radio Times, Matt Damon expresó su tristeza por la situación en la que se encuentra su amigo Ben Affleck, tras años de constante observación pública que se intensificó con su matrimonio con Jennifer Lopez. Ha tenido que enfrentar una presión mediática intensa y el constante acecho de los paparazzis, especialmente por estar junto a una de las mujeres más perseguidas por la prensa.

De acuerdo con Damon, no podría soportar el estilo de vida al que su amigo ha estado sujeto durante los últimos 25 años, lo que refiere que no sólo está considerando su reciente unión matrimonial con JLo.

"En ese aspecto, he sido realmente afortunado... especialmente si considero a Ben, el hermano de Casey. No puedo visualizarme a mí mismo viviendo bajo ese nivel de observación exhaustiva. Y este ha sido su caso durante un cuarto de siglo. Nuestras carreras han seguido un rumbo paralelo en muchos sentidos, así que me siento privilegiado de haber sido excluido de ese aspecto", declaró.

Damon ha construido un sólido matrimonio con Luciana durante 19 años, con cuatro hijos y han logrado mantenerse fuera del ojo público ya que ella no forma parte de la industria del entretenimiento.

"Afortunadamente me enamoré de alguien que no estaba involucrado en la industria y que podía soportar esa faceta del trabajo, lo cual realmente fue de gran ayuda para mí", añadió.

Affleck ha experimentado una vida sentimental tumultuosa en comparación con él. Tras finalizar su compromiso con la estrella del Bronx en 2004, contrajo matrimonio con Jennifer Garner, madre de sus tres hijos: Violet, Seraphine y Samuel. Esta relación concluyó en divorcio una década después, seguido de breves relaciones amorosas con otras actrices, entre ellas Ana de Armas. Finalmente, volvió a comprometerse con Lopez.