“Los dos peores años de mi vida”: Christell Rodríguez recordó un oscuro pasaje de su juventud

La cantante Christell Rodríguez se sentó junto a uno de los exponentes musicales más importantes de nuestro país, Luis Jara, quien tiene su propio estelar de conversación en TV+, “Al Piano con Lucho”. La estrella infantil habló desde sus tiernos inicios hasta su estrellato en Asia tras la inesperada viralización de su canción “Dubidubidu”.

Sin embargo, antes de llegar a su triunfo en el Oriente, la exintegrante de “Rojo, fama contra fama” se sinceró sobre uno de los momentos más oscuros de su vida. Esto sucedió después de que salió del colegio y se mudó a la Región Metropolitana para perseguir su sueño.

“Se me ocurrió venirme a vivir a Santiago”, partió recordando sobre la decisión que tomó a los 18 años. “Para mí el tiempo después de que yo salí del colegio, los dos años que viví acá, han sido de los peores dos años de mi vida”, añadió.

Christell Rodríguez Captura: TV+

“El período escolar que viví fue muy difícil”

Al entrar en detalles sobre esta afirmación, Christell dijo que “mi pubertad fue entre los 18 y 21 años porque salgo de mi casa, y tengo un poco más de libertad, por así decirlo. Yo vine a buscar ese sueño (hacer música), no resultó (...) Pero, estoy agradecida de ese tiempo. Ese tiempo fue muy difícil para mí como persona, y ahí fue cuando más me cuestioné todo”.

En ese momento, ella recibió su diagnóstico de depresión y trastorno ansioso, con el cual convive desde sus años en el colegio. “El período escolar que viví fue muy difícil y yo no me di cuenta de cómo me afectó hasta que me vine a vivir sola”, confesó.

“Me hicieron cuestionarme toda mi forma de ser, de pensar, de hablar, de vestir, la forma en que peinaba mi pelo. Me cuestioné completamente y ahí es cuando yo me despojo de toda mi identidad para ser la persona que en algún momento que ellos querían que fuera”, añadió la cantante.

Con respecto a su potente historia con la aceptación personal, Christell Rodríguez comentó que le apasiona servir a las personas, incluso más que la música. Ella contó que se mantiene en el ojo público para poder entregarle un mensaje de aliento a los jóvenes.