“Sentía que lo hacía todo mal”: Titi García-Huidobro reveló cuál ha sido su peor trabajo en televisión

Una reveladora conversación tuvo la conductora de radio y televisión, Titi García-Huidobro con su compañero de labores, Daniel Valenzuela, en el programa “Cómo estamos hoy!” del canal Tevex, donde contó cuál ha sido su peor experiencia laboral en la pantalla chica.

Todo esto, mientras ambos comunicadores comentaban los alcances que tiene la Ley Karin, que actualmente permite sancionar las conductas de acoso sexual y laboral, ya sea de parte de las jefaturas o de compañeros de trabajo, entre otras situaciones.

El peor trabajo de Titi García-Huidobro

En ese sentido, Titi García-Huidobro reveló que si hubiese existido la Ley Karin hace unos años, no lo habría pasado tan mal cuando era parte de un programa de televisión donde incluso aseguró, llegó a “sentir pánico” a la hora de enfrentarse a las cámaras.

“Yo hacía un programa en el Portal Inmobiliario, que se llamaba Zona Inmobiliaria, donde se vendían departamentos y casas, y pasó por varios directores”, comenzó contando la conductora de Tevex.

Luego profundizó señalando que en ese programa “el primer director que tuve me ponía muy nerviosa, porque no manejaba muy bien los términos, y sentía que lo hacía todo mal, porque él me hacía sentir eso”.

“Cada vez que tenía que ir a grabar, empezaba con dolores de guata, porque sabía que me iba a salir mal, por inseguridad, me generaba pánico la forma de este director”, agregó Titi García-Huidobro sobre lo que sentía en ese trabajo.

Frente a este relato, su compañero Daniel Valenzuela indicó que “entonces te generaba inseguridad, por eso, es tan importante estimular a las personas, para que saquen lo mejor de sí mismas, en vez de tirarlas para abajo”.

Justamente, una de las cosas que sanciona la denominada Ley Karin es la forma en la que se dan las instrucciones en los ambientes laborales, las que no pueden ser agresivas o hacer sentir a las personas que hacen “todo mal”, como relató Titi García-Huidobro.