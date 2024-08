Fran Maira quedó entre la espada y la pared: Su triunfo en una prueba ocasionó feroz pelea en “Ganar o servir”

Una prueba del “Círculo del fuego” en el reality show de Canal 13, “Ganar o servir”, dejó la grande en la casona y provocó que Fran Maira quedara entre la espada y la pared. Esto después de que su amiga más cercana del encierro, Oriana Marzoli, se peleara con su pareja, Austin Palao, todo mientras ambos “defendían” a la joven cantante.

Todo comenzó después de la llegada de Karla Constant quien anunció un nuevo ciclo de competencias, y esta vez las mujeres tenían que competir. Fran Maira rápidamente se autonominó y el capitán del equipo, Pangal Andrade, aseguró que ella inmediatamente quiso ir al choque, y se enfrentó con Faloon Larraguibel.

En un juego que demandaba una total concentración fue ganado por la joven, y su capitán la felicitó por haber querido competir y ganar la prueba, por lo que le otorgó la inmunidad. Este discurso de Andrade, dejó molestos a Faloon, Luis Mateucci y Dani Colett, quienes aseguraron que obligaron a Fran a competir.

Pamela Díaz, quien escuchó esto, le fue a preguntar a Maira si es que era verdad que la obligaron solapadamente a ir a la prueba como está diciendo Luis. La joven fue rápidamente a encarar al argentino. “Te obligaron, pobre Fran. La Oriana no estaba predispuesta, la Gala dijo que no, y quedaste vos”, se defendió Mateucci.

“A mí nadie me ha obligado a nada, si competí fue porque yo quise. Soy del otro equipo, no entiendo por qué tanta m…, gané yo y eso les pica. No saben perder”, le contestó Fran.

Entonces, Oriana intervino en defensa de Luis y aseguró que Pamela quiso provocar una pelea. “Te comió la cabeza, vinieron a meter cizaña y se la creyó. Yo de tonta no tengo un pelo”, reclamó Marzoli, mientras Austin defendía a Fran.

Fran Maira en Ganar o Servir Gentileza: Canal 13

La fuerte discusión entre Oriana y Austin

Esto ocasionó una fuerte pelea entre los más cercanos de Fran Maira. Mientras cenaban en el comedor, Oriana aprovechó de lanzarse contra Austin por apoyar a Fran en la pelea.

“Sin frenarla tampoco cuando va a contestarle a los demás. Porque si no la frenas cuando va a enfrentar a Luis, tampoco la frenes cuando tenga que enfrentar al resto. Antes de que ella se metiese contigo tenía una personalidad, pero la has frenado, entonces no te metas si ella quiere enfrentar a quien sea”, le reclamó al peruano.

“Te quedaste sin recursos con la situación de ahí que ya se aclaró y por eso te estás metiendo en una cosa de parejas. Yo jamás me he metido contigo”, contestó Austin.

“¡Sí lo has hecho! Le dijiste desde un principio que no se juntase conmigo”, replicó Oriana. Todo esto sucedía mientras Fran miraba e intentaba intervenir, pero sus palabras eran rápidamente aplacadas por su pareja y amiga que peleaban. Austin se terminó levantando de la mesa.

Tras la pelea, Austin le dijo a Fran que no debió haber caído en pelear con Luis. Además, agregó que se sintió desprotegido cuando Oriana lo atacó. “No me siento que tengo un respaldo, la has respaldado más a ella (Oriana). No está bien cómo lo manejaste, me incomoda. Ella habló y tocó temas que tú le dijiste a ella y que son privados, que las expone para salvarse ella”, indicó.

Fran Maira en Ganar o Servir Gentileza: Canal 13

Los coletazos de la pelea

El peruano se quejó con Pamela Díaz y enfatizó que le molestaba que Oriana revelara conversaciones que Fran tuvo con ella en frente de todos, ya que eso no lo hacen los amigos, todo esto mientras la Fiera decía que no eran amigas en verdad.

Por su parte, Fran le reclamó a Oriana por haberla puesto en problemas con Austin. “Tú me intentas defender, pero me estás generando problemas con Austin porque sacas a la mesa cosas como que él me frena. Son cosas que son mías”, le dijo.

“Tú eres la sumisa de este chico, te lo ha dicho hasta tu amiga de nueve años. A él sólo le importa su imagen. Él jamás ha dado la cara por ti, nunca te ha defendido. Yo siempre defiendo a Luis y es lo único que haré por ti, soy leal hasta la muerte”, le contestó Oriana.

Como Austin no quiso volver a hablar con ella, Fran le escribió una carta. “Es curioso cómo dos personas sin querer besarse llegan a encontrarse”, decía.