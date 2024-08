La reacción de Sofía Vergara a las declaraciones de Joe Manganiello sobre su divorcio

Sofía Vergara y Joe Manganiello fueron una de las parejas favoritas del público, pero a tras más de un año de su separación, ambos han hecho declaraciones sobre cómo han atravesado este proceso, y ahora la colombiana decidió responder a lo último que confesó el actor.

Cabe señalar que aunque ambos ya tienen nuevas parejas, parece como si todavía tuvieran un vínculo especial.

Las guerra de declaraciones de Sofía Vergara y Joe Manganiello

Incialmente, la actriz había declarado en entrevista a El País que el motivo de su separación había sido porque ella se negó a tener hijos.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre”, dijo en aquel entonces Sofía.

Como respuesta, Joe compartió su versión de lo ocurrido con Men’s Journal, lo cual ha llamado la atención.

“Sí tratamos de tener una familia durante el primer año y medio”, expresó sobre formar una familia. Él recordó que le dijo a Vergara: “Si tú ya terminaste con los niños, entonces yo entiendo. Solo dímelo”.

Según el actor, la falta de hijos juntos no fue la razón que puso fin a su historia de amor.

¿Qué dijo Sofía Vergara sobre las últimas declaraciones de Joe Manganiello?

Tras las declaraciones de su expareja, la protagonista de ‘Griselda’ decidió desmentir a Joe, generando más reacciones.

La colombiana fue cuestionada por Variety sobre lo ocurrido, asegurando que el mensaje se ha distorsionado mucho a lo largo del tiempo.

“Al final del día nunca se sabe si eso es lo que dijo realmente. He leído muchas cosas que he dicho y me he preguntado: ‘¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a llamar?’ Ni siquiera sé si el dijo eso”, declaró Sofía.