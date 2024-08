“No me cierro a nada”: Laura de la Fuente revela si le gustaría ingresar a un reality show

Laura de la Fuente, hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro, se ha convertido en una figura de atención mediática desde muy joven. A sus 19 años, la joven influencer ha logrado mantener un perfil reservado, aunque siempre bajo la atenta mirada de la prensa y el público.

Recientemente, en una entrevista con Publimetro, Laura fue consultada sobre su posible participación en programas de televisión, una pregunta que surge con frecuencia dado su entorno familiar y su creciente popularidad en redes sociales.

Ante la posibilidad de ser parte de algún proyecto televisivo, la joven dejó la puerta abierta, aunque sin comprometerse a nada en concreto. “Puede ser, obviamente no me cierro a nada, pero en este momento no hay como nada específico que me llame la atención tan directamente”, expresó.

¿Te ves en un reality show?

Publimetro quiso ir más allá y le consultamos sobre la posibilidad de que participe en un reality show, un formato que ha ganado popularidad en los últimos años en la televisión chilena y mundial. Sin embargo, la joven dejó claro que, aunque no descarta la idea por completo, tiene ciertas reservas sobre este tipo de programas.

“Sí, no sé, porque ahí, yo creo que quizás soy un poco más reservada con ciertas partes de mi vida privada y no sé si está en mi perfil, ahora también depende del reality”, explicó con una sonrisa, mientras disfrutaba del evento Cerveza Corona Cero en Valle Nevado, en el marco de la final de los Juegos Olímpicos París 2024

Laura continuó profundizando en su postura sobre los reality shows, revelando que hasta ahora no ha encontrado un formato que la convenza del todo. “Tendría que verlo en el momento, porque en este momento por lo que veo el reality no es algo tan, siento, de mi perfil, pero siempre digo nunca decir nunca porque después quizás aparece un reality que sí me interesa”, agregó sobre la idea de ser parte de un programa como Gran Hermano Chile.

Pese a que ya ha recibido ofertas para participar en este tipo de programas, Laura explicó que la idea de estar encerrada y la sobreexposición pública son factores que la alejan de la posibilidad. “Entre el tiempo y la exposición entre esas dos cosas como que me aleja un poco”, afirmó la joven, quien además se encuentra enfocada en sus estudios de Ingeniería Comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez, lo que también influye en la disponibilidad de tiempo para otros proyectos.

“Mi corazón está muy bien”

En un tono más personal, la entrevista también tocó el tema sentimental, a raíz de una reciente publicación de Laura en sus redes sociales, donde se la vio compartiendo un tierno momento con una joven. Al respecto, la influencer no ocultó su felicidad y aseguró que su corazón está en un buen momento. “Bien, estoy muy contenta la verdad, así que mi corazón está muy bien”, comentó con una sonrisa.