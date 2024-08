“Puedes comértelas a todas”: Raimundo Cerda y Gala Caldirola protagonizaron una tensa pelea y se sacaron todos los trapitos al sol

Otro capítulo de “Ganar o servir”, otra pelea entre Raimundo Cerda y Gala Caldirola, cuya relación está completamente tensa después de diversos desacuerdos entre la pareja. Una actividad del reality, en donde tenían que dedicarle películas a uno de sus compañeros, desató un fuerte conflicto, el cual se extendió una vez terminada la dinámica.

Cuando llegó el turno de Gala, la española le regaló a Rai la película “Sin compromiso”. “Por lo vivido, a lo mejor te sientes identificado con la película. Podríamos verla juntos para entender qué concepto tiene cada uno, creo que no entendiste mis límites y mis parámetros. Yo tengo otro tipo de respeto”, le dijo.

Rai le contestó que no quiere discutir estos temas en público, y recriminó a la española por insistir en exponerlo frente a sus compañeros. “Esas faltas de respeto que tú tienes conmigo me hacen decir cómo me siento delante de todos”, respondió Gala.

Gala Caldirola Gentileza: Canal 13

“Creo que te subiste arriba de un pony, no sé qué te pasó, pero pasaste de ser una persona súper respetuosa a quererte besar con todas las chicas con las que tengo afinidad en esta casa”, le reprochó la española de vuelta, en referencia a Faloon y Julia Fernandes.

Llegada la oportunidad de Rai, le dedicó a Gala las películas “Sin Compromiso” y “Cómo perder a un hombre en 10 días”. La española, enfadada, le contestó: “La película debería llamarse ‘Cómo dar una patada en la r…’, porque te recuerdo que la patada te la di yo a ti”.

Raimundo Cerda Gentileza: Canal 13

El segundo round

Terminada la actividad, Rai y Gala siguieron peleando sobre su relación. “Tú me faltaste el respeto a mí. Te ofrecí amistad y buena onda, pero la que quiso seguir en mala onda fuiste tú. El beso a Faloon fue en una actividad”, indicó Raimundo, quien le recalcó que él siempre le dijo que quiere estar soltero.

“El respeto se gana, y tú has sido muy falto de respeto conmigo, es fácil hacerme sentir incómoda y enojarte porque me enojo. Para ti serán actividades, a mí me molesta y punto. Haz lo que quieras, ya eres libre. Ahora puedes comértelas a todas si quieres”, le contestó Gala.

“Siempre me dices lo mismo, a Oriana le dijiste ‘Te lo regalo’. Tú me has tratado de ‘toy boy’, a ti también te encanta el juego. Yo no me he comido a nadie, la única mujer con la que estuve aquí eres tú. Siempre te victimizas y me dejas como el malo de la relación”, dijo Rai por su cuenta.

Para rematar, Raimundo le reclamó a Caldirola su cercanía con Fabio en los días que pasó en la casa. “Cuando llegó Fabio hiciste lo que no te gusta que te hagan, y después se fue. Se te fue el Fabio, si se hubiera quedado te lo habrías comido”, le aseguró el joven. Enfadada por sus palabras, Gala dio por terminada la pelea.