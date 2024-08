¿Ahora los apoyan?: Tras dar a conocer cómo nació segunda hija de Evaluna en el hogar, seguidores elogian su elección por este detalle

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner se encuentran disfrutando su época más feliz ahora que su familia ha crecido a cuatro miembros. A comienzos de agosto, la pareja le dio la bienvenida al mundo a su segunda hija, a quien decidieron llamar Amaranto. Primero, compartieron algunas imágenes de su familia para anunciar la nueva adición y luego publicaron un video en el que dedican unas palabras a la recién nacida.

"Amaranto hizo su aparición en la Colmena. Tardaste un total de seis días para llegar, con preparación metódica, sufrimiento tranquilo y una cautelosa exploración de la situación para asegurar que el momento crucial de tu llegada fuera preciso y rápido. Todas las ranas se unieron en un coro para celebrar tu llegada. Niña de piel aterciopelada y dorada, ¡te capturé! Mis manos fueron lo primero que encontraste en este mundo que no estaba listo para tu llegada de la forma en que lo hiciste. Tu voz es comparable a la de un puma. Cuando finalmente llegó la hora de acostarse, tomamos nuestro tiempo y nos acostamos para observarte y fusionar lo que se convertiría en nuestra nueva familia de cuatro", se puede escuchar en el video.

Camilo y Evaluna han lanzado recientemente un video en su propio canal de YouTube en el que revelan detalles íntimos relacionados con la planificación, las preocupaciones y la vivencia de dar la bienvenida a un recién nacido al mundo.

Previo a empezar, Evaluna aclaró que al revelar su experiencia no está sugiriendo que es lo que todas deberían hacer y que cada método de dar a luz es "espectacular". Cuando Camilo le preguntó qué la motivó a optar por el parto en casa, ella contestó:

“Creo que lo que me ayudó fue que mi mamá siempre me expuso a los partos en casa. Ella estudió para ser doula y ella me compartía lo que estudiaba y me parecía fantástico. Siento que desde muy chiquita, cuando me imaginaba mi parto, me lo imaginaba así, nunca en una clínica. Porque crecí con toda la información ahí. Otra cosa que siento que me ayudó, fue que siento que tú siempre estuviste en la misma página”, el dice a Camilo.