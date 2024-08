Cristián “Chico” Pérez se sinceró sobre los costos que pagó tras hacer farándula: “Perdí todo lo que había hecho en términos radiales”

En la primera década del nuevo milenio, los programas de farándula abundaban en los canales de la televisión chilena, y una de las figuras insignes de estos espacios era el comunicador, Cristián “Chico” Pérez. El también locutor radial y DJ fue parte de los paneles de “SQP”, “En Portada” y “Alfombra Roja”.

Pérez estuvo presente en el último episodio del programa de entrevistas del cantante nacional Luis Jara, el cual se transmite por TV+, llamado “Al Piano con Lucho”. Ahí él se refirió al “costo” que tuvo que pagar al trabajar en programas de farándula, y cómo esto afectó su credibilidad en otras áreas, como la radio.

Él partió señalando que la televisión en un principio no le llamaba su atención, esto considerando que su carrera la desarrolló en radio. El animador destacó cómo logró, de algún modo, “desmarcarse” de la farándula y “Chico” Pérez comentó que eso le ha costado.

“Yo haciendo farándula perdí todo lo que había hecho en términos radiales. Para mucha gente mi carrera comienza en ‘SQP’”, partió contando. “Para mucha gente yo era un tipo que trabajaba en la tele, que se creía DJ. Yo era un tipo que trabajaba en la tele, que ahora resulta que hacía radio. Se construyó una idea mía, que estaba muy alejada de lo que realmente era”, continuó.

Sobre “SQP”, Pérez rescató que era un programa sumamente exitoso. “Lo que pasa es que era muy potente, un programa que marcaba 23 puntos a la 1 de la tarde (...) En la última etapa que estuvo, antes de irme, estaba la Pamela Díaz, la Pamela Jiles, la Fran García-Huidobro, Felipe Avello, ítalo Passalacqua, la Fran Merino… panelazo”, señaló

Cristián "Chico" Pérez Captura: Al Piano con Lucho de TV+

¿Volvería a la farándula?

Lucho Jara se quiso detener en cómo “SQP” perjudicó los propósitos que el comunicador tenía, y la carrera que construyó durante años previo a su llegada a la televisión. “Tuve que construirlo de nuevo. Volví después con todo, hice radio de vuelta”, agregó.

“Yo creo que tenía que ver con que mi papel era más de mediador-conductor que de ser el panelista punzante, con que ‘tengo la última’. Además, si lo miras hoy día con el tiempo hacia atrás, SQP era bien nice”, analizó.

Si es que volvería a la farándula, él dijo que es una etapa superada, pero que la recuerda como un tiempo en donde efectivamente la pasó bien.

Luis Jara puntualizó que no lo notaba tan convencido, por lo que el “Chico” Pérez dijo que no se cerraba porque no sabía lo que iba a pasar a futuro, y las necesidades que él podría tener si es que se presenta la posibilidad y le conviene. “Decir ‘no’ hoy día es dispararse en los pies, más en este medio”, cerró.