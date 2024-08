“Deberían cortarlo y partir algo nuevo”: Willy Geisse apuntó sin escrúpulos al matinal ‘Buenos Días a Todos’

Willy Geisse, productor de eventos y comentarista de espectáculos, participó de una entrevista en el podcast Tamos Al Aire de Texev y fue crítico con el regreso de la farándula chilena a los medios, asegurando que la televisión se está dejando de lado por parte de la audiencia. Además, se refirió al programa de Televisión Nacional de Chile que animaba Felipe Camiroaga.

El comunicador fue tajante con sus palabras respecto al reconocido matinal de TVN: Buenos Días a Todos. “Yo creo, y siempre lo dije que, el día en que partieron todos en ese viaje maldito (tragedia de Juan Fernández), deberían haber terminado y haber hecho otra cosa, porque es muy fuerte lo que pasó”.

Para el comentarista, la audiencia está consumiendo cada vez menos la televisión y está emigrando a otros formatos para absorber información y entretención, es por esto que ve con buenos ojos un cierre del programa mañanero con más de 32 años de historia: “Todo el mundo habla de Felipe, pero había un equipo enorme de grande, como ‘Cabezón’, el camarógrafo, el ‘Bruce (Roberto)‘, toda esa gente era realmente espectacular. Yo creo que ahí deberían haber parado y haber hecho otro programa, haberlo cambiado completamente el formato ”.

En la misma línea, el conductor del podcast, Patricio Vergara, le consultó a Geisse acerca de su personalidad serena a la hora de comentar: “Cuando uno está en este medio, de repente la adrenalina te hace hablar más de la cuenta. Creo que mucha de esta gente que trabaja en la farándula, con tal de tener 5 minutos adrenalínicos, dicen cualquier cosa y pueden perjudicar a una familia. La idea mía es ser un poquito más piola”.

Dentro de los diversos tópicos que abordó la entrevista, el productor dejó ver su gusto por el ámbito cultural: “A mí me gusta la cultura. y creo que la farándula y la cultura no convergen. Pero a mí me gustaría estar mucho más estar enfocado en la parte más cultura. Que sea un aporte, más que un comentario no más”.

Y bajo el mismo contexto, Willy utilizó un ejemplo de la televisión actual para dar a entender su punto acerca de que la fórmula de contenido en estos espacios sigue siendo el mismo que en los tiempos de antaño: “Me encanta Pancho Saavedra, me encanta lo que él hace recorriendo Chile mediante su programa -Lugares Que Hablan-, pero eso lo hizo Abdullah (Ommidvar) en los años 70 (...). Yo creo que lo único ‘nuevo‘, hasta por ahí no más, son los programas de cocina”.