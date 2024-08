J.Lo celebra el cumpleaños de Ben Affleck bailando en solitario: la acusan de “estar interesada en otro hombre”

Jennifer Lopez y Ben Affleck no han confirmado nada de nada, pero cada vez más crecen los rumores de un divorcio. Esto luego de que hubiesen retomado su vínculo amoroso en 2021, casi veinte años después de haber terminado su primera etapa de noviazgo.

A pesar de que ninguno de ellos ha emitido hasta el momento una declaración formal en este sentido, cada vez presentan más pruebas de que ambos están embarcándose en un nuevo camino.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Según Page Six, el anuncio oficial del divorcio podría emitirse a finales del verano, entre los meses de agosto y septiembre.

¿Jennifer Lopez tiene la mirada puesta en otro hombre?

Últimamente, Jennifer Lopez ha sido observada pasando una noche sola en Inglewood, California. Basándose en los videos que han estado circulando en las plataformas digitales, los usuarios de internet ya han comenzado a insinuar que “ha fijado su atención en otro hombre”.

La artista presenció el acto inaugural del recinto deportivo Intuit Dome, en el que Bruno Mars y Lady Gaga realizaron una actuación. Ocurrió al mismo tiempo que el 52º aniversario de Ben Affleck, cuya ausencia incrementó las especulaciones acerca de su presunto divorcio.

Aunque atraviesa una etapa difícil en su vida amorosa, Lopez no se resistió al encanto de la música de Bruno Mars. La llamada Diva del Bronx fue vista levantando sus manos y balanceando su cabello al ritmo de la canción de Mars "Marry Me". La letra de este tema dice: “Es una noche hermosa, estamos buscando algo tonto que hacer / Oye nena, creo que quiero casarme contigo”.

Usuarios en línea rápidamente indicaron que Lopez parece tener su "concentración en Bruno Mars" ya que, por coincidencia, entonó con fuerza el verso: "Creo que quiero casarme contigo".

"¿Está Bruno Mars en su mira ahora?". "Ben quedó en el pasado, bienvenido Bruno". "Protejan a Bruno Mars de esta dama", es lo que alguno llegaron a comentar en plataformas de redes sociales.

La intérprete también decidió vestirse de manera casual para el evento nocturno, ataviándose con un sencillo top corto blanco y pantalones de color azul. Se peinó con una coleta despeinada, luciendo también unas grandes gafas de sol, varias pulseras acumuladas y aros.

La mayor preocupación de J.Lo y Ben Affleck en medio del divorcio

Jennifer López y Ben Affleck

El reavivamiento de la relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck implicó el desafío de fusionar sus respectivas familias. Affleck, tiene tres hijos de su anterior matrimonio con Jennifer Garner, nombrados Violet, Finn, y Samuel, y Lopez, con sus mellizos Max y Emme nacidos de su unión con Marc Anthony, se esforzaron en construir una familia donde la prioridad fuera el bienestar de los niños. A menudo se les observaba promoviendo una relación saludable entre sus hijos, mediante la realización de actividades conjuntas y tiempo de camaradería.

Con los rumores actuales de separación, se plantea la interrogante de cuál será el futuro de la relación que sus hijos han forjado. No obstante, las recientes apariciones de Violet con un vestido de Lopez y de Finn y Emme caminando juntos, apoyan el concepto de que los vínculos entre los hijos pueden continuar incluso si los padres se divorcian. Este patrón parece indicar que, a pesar de una posible separación, Lopez y Affleck seguirán interactuando en lo sucesivo para el bienestar de sus hijos, de manera similar a cómo llevan a cabo la co-paternidad con sus ex parejas, Marc Anthony y Jennifer Garner.

Aunque a principios de agosto, una persona informó a PEOPLE que Lopez y Affleck no se habían encontrado "en semanas". "Están haciendo movimientos individuales. Jennifer está buscando un nuevo lugar para empezar de cero". Tras este comentario, el domingo 11 de agosto, se observó a la cantante con el hijo de Affleck, Samuel, en un centro comercial. "El hecho de que ella no esté con Ben no implica que sus hijos no le importen", añadió la fuente.

“Siempre tuvo en mente su bienestar”, prosiguió la fuente. “Invirtió meses en encontrar el hogar ideal para su familia unificada el año anterior. Actualmente, una vez que ha vuelto a Los Ángeles, busca disfrutar de momentos valiosos con ellos antes de que el periodo escolar recomience y Violet empiece su etapa universitaria”.