“Me comía a mí con el perfume del otro”: Mateucci afirma que ya hablaba con Daniela Aránguiz cuando intentó volver con “El Mago”

En medio del intenso cruce de declaraciones entre Daniela Aránguiz y el argentino Luis Mateucci, el participante de Ganar o Servir nuevamente se refirió a su expareja, en esta ocasión en el programa farandulero de Canal 13, Hay Que Decirlo.

Se dio una conversación en el espacio televisivo que remontaba a septiembre de 2022, fecha en que Daniela ya se había separado de Jorge “El Mago” Valdivia y posteriormente comenzaría a hablar con el chico reality, Mateucci: “ Pero ya hablaba conmigo en esa época. Y a mí no me decía lo mismo, que subía a sentir el olor del pijama (del Mago Valdivia). Ahora me estoy enterando de esta cosa: Me comía a mí con el perfume del otro ”.

Cabe recordar que Aránguiz, el pasado lunes 12 de agosto, en el programa Sígueme de TV+ encaró a Luis a raíz de la acusación por una deuda millonaria, cercana a los 3 millones de pesos, luego de un viaje que realizaron a Brasil.

Frente a dichas acusaciones, Luis ya se había referido en Zona de Estrellas ante Adriana Barrientos: “Puras mentiras, lo del dinero, me llega a dar lástima. A mí me mandó a decir hasta que le falté el respeto a sus familiares. De verdad esto es una locura”.

Hoy, en Hay Que Decirlo, el nuevo programa de Canal 13 que anima Ignacio Gutiérrez y Pamela Díaz, mostró su descontento con el manejo de Daniela sobre la situación: “Yo sé que la Daniela en su momento va a aclarar todo, porque yo actué bien con ella, y te repito, ella actuó muy bien conmigo también, entonces yo sé que pasando todo esto, la Dani va a recapitular y va a hablar bien porque no tiene otra cosa para decir”.

Sumado a esto, el modelo argentino de 35 años recordó una anécdota de un famoso anillo que Daniela Aránguiz presumía se lo había regalado Mateucci, algo que, al parecer, no era así: “Yo muchas veces le traté de poner un freno (a Daniela), porque después llevan a consecuencias. Y yo puedo ser un loco, todo el mundo piensa que soy el típico argentino ‘chanta‘, no, yo también soy corazón muy blando. Y si no salgo a desmentir o a hablar de la Daniela es de verdad es por todo el cariño que le tengo yo, mi familia. Mi familia quedó encanta con ella, porque fuera de joda, la Dani con todos es un ‘20‘, y a mí me duele también que opine todo eso... La entiendo por estar dolida, pero también a veces no la entiendo porque, ya es molesto un poco”.

Finalmente, Daniela habría respondido a las nuevas declaraciones del chico reality que revelaron en Hay Que Decirlo: “Yo estoy conociéndome con alguien que me gusta de verdad y no me interesa hablar de Luis porque estoy muy feliz, y no le voy a faltar el respeto a esa persona”.