“Me hace falta perdonarme”: La confesión de Arturo Longton tras su paso por Tierra Brava y quiebre matrimonial

“Estuve tres meses acostado”. Con esas palabras Arturo Longton reconoció que tuvo un sufrido momento después de su quiebre matrimonial con Daphne Bunney, producto del affaire con la influencer Shirley Arica al interior del reality Tierra Brava.

PUBLICIDAD

Fue en el programa Hay que decirlo donde el panelista contó que recién ahora se está recuperando emocionalmente, después de días de profunda tristeza.

“Estoy mucho mejor. Hace tres meses estaba tirado en la cama, estuve tres meses acostado. Pero ya estoy acá, por lo menos ahora puedo venir y empecé a rehacer mi vida”, explicó.

Todo surgió cuando Vanessa Daroch comenzó a ver el futuro de varias parejas faranduleras, momento donde vaticinó que la “Leyenda” podría recibir el perdón de su exmujer, con quien estuvo 12 años casado.

“Yo veo siempre una vuelta con el amor de tu vida. Hay vuelta”, le dijo la tarotista, ilusionándolo con una reconciliación.

Además, le aconsejó que “nunca cambies por otra persona. Siempre se tú, porque esa es la magia. Ser niño, jugar. Nunca pierdas tu esencia y no te dejes llevar por lo que dicen los demás”, le recomendó, pidiéndole que no se preocupe por lo que la gente pueda hablar de él.

Arturo Longton tras ruptura matrimonial

Arturo, en tanto, reflexionó respecto a su actitud en Tierra Brava y reconoció que si pudiese volver el tiempo atrás, haría todo totalmente diferente.

PUBLICIDAD

“He sido tan yo, que dejé la cag... en un reality. O sea, si tuviera la capacidad de controlarme y hacer las cosas correctamente o poder devolver el tiempo, haría las cosas de diferente forma, pero por ser yo la cag... siempre”, señaló, dando cuenta de su arrepentimiento.

Además, tras la pregunta de Pamela Díaz de si se consideraba una persona feliz, dijo que “yo creo que no. Sí estoy muy contento acá con ustedes, pero me hace falta perdonarme por todas las cag... que me mandé”, sentenció.

Revisa el momento (1:18:00)