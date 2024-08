“Ojalá cuando tenga 43...”: Íñigo y Angélica se enfrascaron en feroz discusión que terminó a los gritos en Gran Hermano

Angélica Sepúlveda sigue haciendo de las suyas al interior del reality show de Chilevisión, Gran Hermano, y esta vez se peleó a los gritos con Íñigo, luego que el participante realizara un gesto que no le molestó, al alejarse de ella poniendo cara de miedo, mientras ambos estaban junto a otros jugadores en el sótano.

PUBLICIDAD

Así, comenzó una fuerte discusión que fue subiendo de tono, hasta terminar a los gritos y con Angélica acusando de machista a Íñigo, mientras ambos se sacaron en cara sus edades respectivas.

“Me da susto usted, es bélica”

Todo comenzó cuando Angélica le preguntó qué le pasaba a Íñigo, al ver que se alejaba haciendo un gesto con la cara, a lo que él contestó que “me da susto usted, es bélica”.

Ante esto, ella no dudó en contestar señalando que “esas cosas que andas haciendo no encuentro que sean de respeto”, lo que encendió los ánimos entre ambos.

Pero la conversación no quedó ahí, ya que Angélica agregó que la actitud y comportamiento de su compañero es como el de un niño de 15 años, lo que él contestó provocadoramente indicando que “yo no podría decir cómo se comporta una persona de 43, porque no tengo esa edad”.

“Yo me comporto como quiero y no depende de la edad”, respondió Angélica, quien además agregó que con esta discusión le estaba dando pantalla a Íñigo.

“Gracias por la pantalla, Angélica... la media perso. ¿Qué me va a dar pantalla usted si lleva tres días aquí?”, dijo él. Sin embargo, esto no pasó desapercibido y ella continuó la discusión, riéndose de su compañero asegurando que lleva un mes en el reality “y afuera ni te conocen, ni saben quién eres. No veo mucho progreso”.

PUBLICIDAD

Ahí fue el punto en que ya comenzaron a decirse de todo, y luego que Íñigo le dijera que “ojalá cuando tenga 43 no estar en un reality, es lo único que pienso”, Angélica replicó diciendo que “este niño estigmatiza a la gente que está en reality, cuando tú estás en un reality, cuando tu estás en un reality estás en la misma capacidad que yo”.

A lo anterior, Angélica agregó que “tu mente es tan pequeña que piensas que lo único que sé hacer es estar en realities, entonces ahi estay cayendo en un niño de 15 años (...) Estás nuevamente nombrando mi edad, típico, típico de hombre machista que quiere que la mujer a los 43 años esté criando guaguas, que no tenga libertad de decidir, uf, eso ya está obsoleto niño”.

Finalmente, Íñigo solo respondió diciendo irónicamente; “Bueno, gracias por la pantalla al hombre machista”.

Revisa aquí el tenso momento: