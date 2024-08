“Sería un golpe duro para Shakira”: revelan la estrategia de Clara Chía para lograr la ‘boda ideal’

Hace algo más de dos años que Shakira y Piqué dieron a conocer el término de su relación, una separación que fue particularmente publicitada en los últimos años. Este evento ocurrió debido a que el antiguo jugador de fútbol fue infiel a la cantante con Clara Chía, quien era parte de su negocio, Kosmos.

PUBLICIDAD

Shakira no pasó por alto esta traición y parece haberla mencionado en todas sus canciones de su exitoso retorno a la industria musical. Este hecho llevó a que su popular éxito con Bizarrap fuera cantado por la audiencia a Piqué en eventos públicos e incluso en clubes nocturnos. Allí se rumoreó que él había solicitado que el tema fuera excluido mientras él estaba presente.

Shakira Feat. Bizarrap Youtube Bizarrap: "SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53" (Youtube Bizarrap: "SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53")

A pesar de que Shakira ha tenido un constante racha de éxitos, ha salido a la luz que el español ha tenido algunos de sus momentos más duros. Sus proyectos laborales parecen estar en peligro, y además de eso, se enfrenta a una demanda legal contra el fotógrafo Jordi Martin. También se rumoreaba de una posible crisis con Clara Chía, algo que ya ha sido aclarado, ya que recientemente se ha informado de que la pareja ya estaría en plena organización de su boda.

Clara Chía y Piqué ya estarían preparando su boda perfecta

Las especulaciones sobre un posible matrimonio entre Piqué y Clara Chía empezaron a aparecer poco después de que comenzaron su relación. A pesar de que estos rumores disminuyeron por un tiempo, ya que la pareja mantenía detalles de su noviazgo en secreto, han empezado a surgir nuevamente, y esta vez con más intensidad.

El periodista Roberto Antolín ha dado nueva vida a los rumores de matrimonio entre Piqué y Clara Chía durante una emisión del programa argentino 'Mitre Live'. Informó que la joven española de 25 años ha conseguido lo que Shakira no pudo: casarse con el reconocido exjugador de fútbol. "Creo entender que Clara Chía va a lograr lo que Shakira no pudo: contraer matrimonio con el exfutbolista", afirmó. Además, volvió a mencionar el tema del embarazo, asegurando que, a pesar de que ella no tiene prisa en este aspecto, "Piqué está muy emocionado".

Además de esto, se reveló que ya tendrían planeada la forma en que les gustaría que fuera su matrimonio y sobre todo, Clara Chía trataría de esquivar todo un “circo mediático” y en su lugar, aspiraría a tener una celebración sobria: “Ella entiende que Piqué es un hombre sumamente popular y que su enlace matrimonial acaparará mucha atención de los medios, por lo que prefiere mantener un perfil bajo. Desea que sea algo extremadamente sencillo”.

Según fuentes allegadas, Clara Chía tiene en mente una decoración más austera: "Quiere una decoración elegante y discreta, con flores y velas como piezas clave", y, sobre todo, busca eludir cualquier intento de extravagantes vestidos de princesa y recepciones opulentas.

PUBLICIDAD

Clara Chía Martí y Gerard Piqué Instagram: @3gerardpique (Instagram: @3gerardpique)

¿Qué dijo Shakira sobre casarse?

A pesar de haber estado juntos durante cerca de 12 años, la estrella de Barranquilla, Shakira, supuestamente expresó en una entrevista que tenía mucho miedo y no quería que él la considerara como su esposa.

“Honestamente, el matrimonio me da un gran temor. No deseo que me considere su esposa. Me gustaría que me percibiera más como su pareja”, además, comentó que se ve a sí misma como una suerte de ‘fruta vedada’ y disfruta alimentando la incertidumbre acerca de si finalmente se casará o no: “Deseo mantenerlo en suspenso. Deseo que crea que todo puede suceder dependiendo de su conducta”.