“Siento las heridas de cada uno...”: Daniel Valenzuela profundizará en cómo se enteró de la relación de su hermano con Paloma Aliaga y cómo se llevan ahora

Una profunda y sincera conversación se podrá ver durante la noche de este viernes 16 de agosto en el programa “De tú a tú” de Canal 13, entre Martín Cárcamo y Daniel Fuenzalida, quien profundizará y revelará aspectos desconocidos de su vida, entre ellos, el cómo se enteró de la relación de su hermano Cristóbal Valenzuela con quien entonces era su esposa, Paloma Aliaga, lo que generó una gran crisis familiar, además de un acoso de la prensa de espectáculos que fue difícil de enfrentar.

En ese sentido, Daniel Valenzuela contará que su relación como pareja con Paloma Aliaga no estaba en su mejor momento cuando ocurrieron los hechos. “Estábamos en un matrimonio desconectado, con mucho cariño que se mantiene hasta hoy, pero como pareja, muertos. Éramos muy jóvenes y yo no fui tan buena pareja, no la remé tampoco, no busqué terapia ni opciones de pelearla”.

Cómo se enteró de la relación de su hermano y Paloma Aliaga

De esa manera, Valenzuela dirá que pese a que las cosas no estaban bien con Paloma Aliaga, no quiso creer los rumores de pasillo que indicaban que estaba en una relación con su propio hermano, Cristóbal Valenzuela.

“Yo no lo podía creer, y no lo creí. Aguanté dos semanas sin decir nada, decía que nada que ver, tan desconectado estaba. Hasta que llegó el momento en que me dijeron que el tema iba tal día, todo explotó, y ahí entendí, con los hechos ya acontecidos”, dirá.

Pese a todo, indicará que la conversación más dura para él no fue con Paloma, sino que con su hermano.

“Fue una conversación difícil. Si te soy honesto, para mí no era sorpresa que pudiese pasar con ella, por la relación que teníamos, por lo flojos que estábamos. Pero el otro protagonista en cuestión (su hermano) era lo difícil de entender. Ahí fue más dolorosa la conversación, más de tiempo, con más distancia”, le contará Daniel Valenzuela a Martín Cárcamo.

Con su hermano fue lo más difícil. “Lo que sentí en esa conversación, donde mi hermana me acompañó como testigo silente, es que había una desconexión y que no íbamos a llegar a un punto de encuentro jamás, era tiempo al tiempo no más. Después no volvimos a hablar por un buen tiempo, meses. Pero fue un tiempo sanador. Y agradezco que haya sido como fue”, recordará Daniel Valenzuela.

Acoso de la prensa

Finalmente, el conductor de radio y televisión apuntará que el acoso de la prensa también fue muy duro de enfrentar, indicando que hasta cambió de automóvil cuatro veces en un año para pasar desaparecibido.

“Se hizo ingobernable, inmanejable. El agobio mediático era algo que yo odiaba con todo mi ser, el estar expuesto públicamente. Pasaron meses antes de que yo decidiera hablar, cambié el auto cuatro veces en un año para arrancar, los periodistas estaban en la radio, en el departamento, en el colegio de las niñas, era descabellado cómo era la farándula en esa época. Recuerdo que una vez saliendo de la radio llegué a vomitar por el acoso y las preguntas... es una de las cosas más duras que me ha tocado”, recordará Valenzuela.

Daniel Valenzuela

Con todo, actualmente asegurará, tiene una relación cordial tanto con Paloma Aliaga como con su hermano, aunque con él es un poco más distante.

“Lo respeto mucho, lo quiero. Somos suficientemente sabios, grandes, amorosos y cariñosos para tener una buena relación queriéndonos mucho. Eso sí, siento las heridas de cada uno y hay cosas que no comparto con él... pero tenemos una sana convivencia”, cerrará sobre el tema.