“Vamos a tener a un quinto hijo”: José Miguel Viñuela confunde a seguidores con anuncio de paternidad

Gran sorpresa entre sus seguidores provocó el anuncio que realizó el animador José Miguel Viñuela, quien publicó en su cuenta de Instagram que iban a tener “un quinto hijo”. Confusión provocada, luego que el año 2021 anunciara que se “cerraba la fábrica” y se realizaría una vasectomía.

“La fábrica se cierra, absolutamente. Me voy a operar. Está absolutamente decidido, oleado y sacramentado. Ahora no voy a contar detalles de la operación. La fábrica Viñuela-Lira llega hasta aquí: Diego, Tomás, Clara y Elisa”, contó en aquella oportunidad.

Por este motivo, todo quedó más claro cuando explicó que el nuevo miembro de la familia se trataba de un perro.

“Vamos a tener un quinto hijo…Los hermanos y la tía @lanenedelpueblo felices ( no saben lo q me costó convencer a la nene 😂😂😂😂) Soy un Papá novato en esto así que les pido que me ayuden con buenos consejos”, escribió junto a un video mostrando los implementos que compró para recibir a su nuevo “hijo”.

“Compré la casa, la comida, el colchón, todo. Se viene el nuevo hijo.”, reveló, mientras su retoño le insistía que fueran a buscar a la esperada mascota que llevará por nombre “Río”.

José Miguel Viñuela y la paternidad

En enero del 2021 el animador de Tal Cual se convirtió en padre por cuarta vez, junto a su mujer Constanza Lira. “Bienvenida Elisa Viñuela Lira. 5 de enero a las 23:43. 2kg 900 grs”, publicó.

Tras el anuncio, el animador señaló al diario La Cuarta que “siempre soñaba con una familia grande, porque vengo de una donde somos cuatro hermanos. Y en la de mi señora son cinco, así que se fue dando. Incluso, pensé que no se daría y, de repente, a los 40 fui papá. Ahora, en cinco años, han nacido mis cuatro hijos. Ha sido espectacular”.

“He aprendido a vivir un poco por los demás, 40 años de mi vida viví para mí, privilegiando un poco mis intereses, lo que me gustaba, lo que quería hacer o dónde quería ir”, expresó el conductor.

En ese sentido, afirmó que “al final, cuando tienes hijos, te das cuenta que hay cosas a las que uno ya deja de darles importancia y todo lo que tiene que ver con el bienestar de ellos es lo principal. Ahí uno empieza a entender el amor de verdad”.