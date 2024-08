“Yo sí creo que es honesto”: Camila Andrade defiende a Íñigo ante las críticas de la casa

En medio de un encierro que está patas pa’ arriba con peleas que van y vienen, Camila Andrade reconoció el cariño especial que le tiene a Íñigo tras cumplirse un mes de reality en las dependencias argentinas de “La casa más famosa del mundo”.

Posterior a la discusión entre Patricio e Íñigo, a raíz del controversial robo de comida por parte de la gente del sótano a los jugadores que pernoctan en la casa, Cami se sinceró ante la participante brasileña, Michelle, respecto a su visión y relación con el joven cuestionado.

“ Pero yo a Íñigo, ustedes saben que yo le tengo un cariño especial, y que tiene que ver básicamente con que sí, se manda cagadas. Es como un caballo desbocado ¿Me entendí'? Es como un potrillo que va caminando en un campo y se manda puras cagadas porque está aprendiendo a caminar. Yo no apelo a la edad pero, que es algo que yo te he dicho hace rato, la gran virtud que tiene él, es que yo sí creo que es honesto ”, fueron las primeras palabras de Andrade.

Respecto a la elección de Íñigo en esta quinta semana de votaciones, le dio los argumentos a Camila Andrade del porqué había votado por Patricio: “Yo lo voté, Cami, porque lo encuentro cagón. No es un weon que te dice las cosas en la cara. A mí, como hombre, me parece cagón que el weon si quería eliminar a la Camila Power, no haya tenido los cojones de hacerlo y haya agarrado su puta foto y la haya roto”.

Estas declaraciones de la jugadora que fue salvada en la emisión de anoche del prime de Gran Hermano, se dan bajo un contexto de una hostil guerra entre bandos, por un lado el “Team Tamagochi” compuesto por Chama (quien salvó a Andrade), Michelle y Cami –a veces Patricio y Manu también se relacionan con este grupo– y en la otra vereda, los cercanos a Camila Power, Antonia Casanova, Linda y Angélica.