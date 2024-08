“Fue increíble… increíble el trauma que tengo”: Raquel Argandoña recordó entre risas su romance con un hombre 18 años mayor

El programa de TV+, “Tal Cual”, se caracteriza por las discusiones en torno a las relaciones interpersonales, especialmente las de pareja. Cada panelista trae su propio tema, y Marlen Olivari decidió traer a la mesa uno que refleja su historia personal: las relaciones de pareja con personas mayores.

Bajo esta premisa, la animadora Raquel Argandoña recordó su propia experiencia con un hombre 18 mayor. “Fue increíble… increíble el trauma que tengo”, bromeó. “A mí me gustó al principio, me lo presentaron, era 18 años mayor y yo tenía una actitud más moderna. Salíamos a comer y me parecía perfecto”, comenzó su historia.

Él la invitó a que fuera a verlo donde vivía, en una ciudad al sur de Santiago para la cual tuvo que tomar un avión. Un amigo de la Quintrala le sugirió que fueran a un restaurante en particular de la zona.

A él le pareció la idea ya que aseguró siempre ir a dicho local. “Normalmente si uno es asiduo a un restaurante conoces al garzón o al recepcionista. Pero yo caché que él miraba como si nunca hubiese ido”, añadió.

Raquel Argandoña Captura: Tal Cual de TV+

“¿Qué hago yo así?”

En uno de sus viajes al sur para ir a ver a su pretendiente, ella fue a conocer a un matrimonio amigo del hombre. “De repente veo que corren la mesa del living, vienen con la guitarra y empezaron (a cantar): ‘Se va, se va la lancha’, todos iban de un lado para el otro, eran chilotes”, rememoró.

“Yo vi esto, me dicen ‘canta’ y yo cantaba. Me veo en esto, moviéndome con ellos, miré este panorama y dije ‘¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo así?’”, añadió la animadora. “Yo dije ‘esto no es para mí’. Amorosos todos los amigos, pero después me vine para Santiago y nunca más”, agregó.

“Él me quería impresionar, pero me di cuenta que nada de lo que me mostraba era cierto. A mí me lo pintaron de otra manera y yo me lo creí. Con el correr del tiempo, me di cuenta que todo lo que me decía era mentira, pero me habían advertido”, cerró Raquel Argandoña.