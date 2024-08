Hija de histórico animador y exalcalde: Quién es la nueva y joven pareja de Sebastián Layseca

Fue en el programa Sabores de Zona Latina, donde el actor Sebastián Layseca dio a conocer que -aparte de estar presentando una obra en el Teatro San Ginés., llamada “Terminamos por ti”- se encontraba feliz de la vida con su nueva relación de pareja, tras su quiebre con Carmen Gloria Bresky, luego de 20 años de matrimonio.

PUBLICIDAD

Si bien, no quiso revelar la identidad de quién conquistó su corazón, sí reconoció que estaba feliz de la vida con el romance a flor de piel.

“Estoy pololeando y estoy pololeando bien. Estoy súper entretenido con mi pololeo, no les voy a decir su nombre, porque lo quiero mantener en mi privacidad, pero estoy súper bien”, sentenció.

Pero, los ágiles de la prensa rosa dieron rápidamente con la identidad de la joven mujer, quien sería nada menos que hija del exanimador de televisión, de icónicos programas como Noche de Ronda y Lunes sin falta y exalcalde de Santiago, Raúl Alcaíno. Se trata de Nieves Alcaíno, contó la periodista Cecilia Gutiérrez, quien compartió una imagen que la pareja publicó en sus historias de Instagram.

Sebastián Layseca, Nieves Alcaíno

Nieves Alcaíno, Sebastián Layseca

“Colágeno a la vena”

Días atrás, la madre de su hijos también dio a conocer que se encuentra en una relación, con un hombre 12 años menor.

Fue a través de su cuenta de Instagram que compartió fotos junto a sus tres hijos y nieto, para luego compartir unas románticas postales junto a su enamorado. En una de ella, dándose un tierno beso en la trompa, tal como decía Pincoya sin glamour en Gran Hermano 1.

Además, dedicó algunas palabras tras la celebración de cumpleaños.

PUBLICIDAD

“Semana cumpleañera. Agradecida de mi camino recorrido , de quienes me aman, mi familia que me apoya, mis hijitos amados, mi Gael que me roba el corazón cada vez que me mira y me dice Yoya mis amigos que siempre están ahí”, destacó.

La publicación recibió más de 20 mil corazones y decenas de comentarios celebrando el romance.

“Yoyaaaaa!! Feliz cumpleaños Queen! Espero que hayas tenido un día precioso con todos tus amores”, “Colágeno a la vena jajjajajajja”, “Con eso colágeno quien no @carmenengloriabresky”, “Cada día más radiante y hermosa! Feliz cumpleaños Yoya preciosa”, comentaron.