Luis Mateucci hizo un mea culpa sobre el término de su relación con Daniela Colett: “Ella se sintió muy dolida porque...”

En pantallas de Canal 13 se ve cómo continúa el romance entre el argentino Luis Mateucci y la brasileña Daniela Colett dentro del reality show, “Ganar o servir”. Sin embargo, hay meses de desfase y esta historia de amor no prosperó una vez que salieron del encierro.

PUBLICIDAD

El polémico argentino estuvo de invitado en el programa de farándula, “Hay que decirlo”, en donde fue consultado sobre su historia con Colett. Él dijo que no la ha seguido viendo porque está en Brasil, y que han hablado un poco por WhatsApp, pero ya no estaban juntos.

Le sacaron en cara a Luis que la brasileña dijo que se había arrepentido de iniciar un romance con él dentro del reality, y en primera instancia bromeó para zafarse de la pregunta. Por su parte, Luis señaló que no se arrepiente de haber tenido un affaire con ella porque es una gran mujer y se portó bien con ella.

“No utilicé las palabras adecuadas en su momento. Ella se sintió muy dolida porque dije que me había metido con ella por despecho. No eran las palabras adecuadas”, reconoció.

“Yo le tengo un cariño enorme, es una hermosa mujer. Se hace cargo de los hijos 24/7, mentiría si dijera algo mal de la Dani, conmigo se portó muy bien”, se sinceró Luis, quien admitió que tuvo que haber actuado diferente con ella.

Él confesó que nunca pensó que su romance con Daniela Colett iba a prosperar considerando que ella es una madre con tres hijos viviendo en Brasil, si bien juguetearon un rato con una relación a la distancia, pero la idea no prosperó.

La respuesta de Daniela Colett

Sin embargo, la periodista Cecilia Gutiérrez se comunicó con la brasileña, quien respondió sin filtro sobre el término de su vínculo con Mateucci. “Es mentira que terminamos porque no nos proyectábamos. Salimos como pareja (del reality). Yo corté con él porque vi todo lo que habló de mí adentro”, dijo Colett.

PUBLICIDAD

“Al salir vi todo lo que decía a mis espaldas, como se acercó por despecho y todo lo demás. Por eso corté con él. Corté y a la semana me escribió que me extrañaba y que quería venir a verme a Brasil, y yo le dije que no, que no quería verlo y que no viniera”, reveló.

Al reaccionar a estas palabras, el argentino dijo que estaba bien el mensaje y era la realidad. Él explicó que esa ida a Brasil era porque su padre está viviendo en dicho país, en una ubicación cercana a donde ella reside.

“Admito mi error, no fueron las palabras adecuadas cuando dije que me metí con ella por despecho, pero sí era verdad. Es verdad de que me metí con ella porque quería olvidarme de la otra (Daniela Aránguiz), pero no son las palabras adecuadas que a una mujer le van a gustar”, reconoció Luis.

“Pero yo siempre fui sincero, yo no quería saber nada con ella, pero con el tiempo en el reality, me fui enganchando y encariñando. Después salimos en pareja, y es verdad, vio todo eso y no quiso seguir, y la entendí”, cerró.