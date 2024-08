“Que toquen a mi familia, eso no lo voy a permitir”: Gala Caldirola negó supuesto divorcio con Mauricio Isla y advirtió demanda

En las últimas horas, Gala Caldirola, la conocida modelo y exchica reality, acaparó algunos titulares de farándula, tras los recientes rumores sobre un posible divorcio con el futbolista Mauricio Isla. Ante la creciente ola de especulaciones, la española decidió romper su silencio y desmentir categóricamente las afirmaciones que circulan en medios de comunicación. Además, lanzó duras críticas a quienes han difundido información falsa, con un mensaje contundente dirigido a la periodista Paula Escobar, a quien no dudó en calificar de “mediocre” y “mentirosa”.

PUBLICIDAD

Gala y Mauricio Isla se casaron a comienzos de 2020, en una ceremonia que, en su momento, capturó la atención de los medios y sus seguidores. Sin embargo, en 2021, la pareja confirmó su separación. Pese a la ruptura, ambos han mantenido una relación cordial, especialmente por el bienestar de su hija en común y en diversas oportunidades han hecho eco de la buena relación que mantienen, afirmando que aún son una familia.

Sin embargo, en el último capítulo de “Qué te lo digo” la periodista Paula Escobar aseguró que Isla habría solicitado el divorcio, ya que pese a la ruptura, ambos continúan legalmente casados.

“Surge la inquietud en la familia Isla mientras Gala estaba en el encierro ‘oye Mauricio, qué pasaría si a ti te pasa algo, tú sigues casado con Gala’. Y por lo tanto, Gala quedaría como la heredera al ser cónyuge aún y ese no es el afán de Mauricio Isla ni de la familia. Entonces ahí surge la idea de Mauricio Isla de pedirle el divorcio a Gala Caldirola”, señalaron en el estelar.

La furia de Gala

Ante estos dichos, la española no dudó ni un segundo y salió este mismo sábado a desmentir el supuesto divorcio.

“Es la segunda vez que tengo que salir a aclarar temas personales a los que ni siquiera yo me he referido”, comenzó diciendo Gala en un video compartido en su cuenta de Instagram, visiblemente molesta por la situación.

“Este comunicado lo estoy haciendo porque Mauro y yo lo hemos hablado, y a los dos nos incomoda muchísimo que los periodistas mediocres se metan a hablar de temas tan personales como puede ser esto, sin tener conocimiento, mintiendo y tratando de hacer noticia sin tener ni puñetera idea de lo que realmente sucede en nuestras vidas”, sentenció la española.

PUBLICIDAD

Gala dejó claro que tanto ella como Mauricio han procurado mantener una relación respetuosa y privada, a pesar de las adversidades que han enfrentado como pareja. “Lo único que voy a pedir de mi parte y de parte de Mauricio, es que respeten y que no hablen de nuestra familia sin tener conocimiento”, solicitó.

Gala Caldirola vía Instagram

“Lávate bien la boca antes de hablar de mi familia”

La parte más contundente del mensaje de Gala estuvo dirigida directamente a Paula Escobar, a quien no dudó en enfrentar públicamente. “No vamos a permitir que nadie ensucie o estropee nuestra situación familiar porque es lo más importante para nosotros. Así que Paula Escobar cierra la boca y lávatela bien antes de hablar de mi familia. Te lo pido con mucho respeto, con todo el respeto que tú no estás teniendo hacia mí y hacia Mauro”, advirtió, visiblemente indignada.

Además, la española subrayó la importancia que tiene la familia en su vida y cómo no está dispuesta a tolerar que se metan con su círculo más cercano. “Yo puedo estar muy acostumbrada a que hablen de mí y me inventen romances, me meten un novio diferente cada semana. Es súper incómodo, sí, pero me da igual, porque hablan sólo de mí, yo soy grandecita, yo me valido sola, no necesito que nadie me valide”, señaló.

“Pero que toquen a mi familia, eso no lo voy a permitir. Nada relacionado con mi familia. No quiero que vuelvan a hablar ni de mí, ni de mi exmarido, ni de mi hija, ni nada en relación con mi familia, porque va una demanda”, advirtió.

Finalmente, Gala hizo un llamado a la ética y profesionalismo en el ejercicio del periodismo, exigiendo respeto hacia su vida personal y la de su familia. “Me parece una falta de ética, de profesionalismo de estas mentirosas periodistas baratas, y lo único que pido es un poquito más de respeto”, concluyó.