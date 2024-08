Anuel anuncia que será padre por cuarta vez: Así fue la revelación de sexo con su pareja Laury Saavedra

Un nuevo Gazmey viene en camino, así lo anunciaron el cantante ´Anuel AA´ y su pareja Laury Saavedra por medio de sus redes sociales, tras publicar un video en el que muestran el momento exacto en el que descubren que están en la dulce espera de una niña.

Tal como lo dieron a conocer, la venezolana será la encargada de traer al mundo a la que será la cuarta hija del rapero puertorriqueño, quien ya posee 3 hijos de madres distintas, siendo la más pequeña, Cattleya, fruto de su antiguo matrimonio con la cantante Yailin.

Fue hace poco más de un año, cuando el intérprete de ´Más rica que ayer´ publicó su primera fotografía con la modelo venezolana, haciendo oficial su noviazgo con Laury Saavedra, estando aún en medio de su proceso de divorcio con la rapera dominicana, con quien tuvo más de un enfrentamiento mediático y legal para llegar a la separación.

Ante el anuncio de esta nueva paternidad, muchos han sido los mensajes de felicitación, pero también los de críticas por parte de los internautas, quienes señalan al boricua de no ser responsable con los hijos que ya ha procreado en sus antiguas relaciones, tildando de buena suerte a la colombiana ´Karol G´ quien hasta el momento ha sido la única ex del cantante que no resultó embarazada.

Hijos de Anuel

Si por algo es conocido Anuel aparte de su música, es por sus escándalos familiares. Su primer hijo, Pablo, de 11 años, nació de su relación con Astrid Cuevas, siendo el mayor. También es padre de dos niñas: Gianella, fruto de su vínculo con la modelo colombiana Melissa Vallecilla, y Cattleya, la niña que tuvo con Yailin.

Por su parte, la venezolana ha mantenido un muy bajo perfil desde que comenzó su relación con Anuel, y todo apunta que este nuevo integrante marca una nueva etapa para su noviazgo.