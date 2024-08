“Él es un re contra maric...”: Chama fue tajante con duras palabras hacia Felipe tras discusión

En “La casa más famosa del mundo” surgió una nueva polémica. En esta ocasión, la protagonista fue Chama, la exTierra Brava y con actual participación en la segunda edición de Gran Hermano Chile. La jugadora venezolana cerró tajantemente la puerta a cualquier tipo de relación con Felipe.

Y es que desde última cena de eliminación que se vivió en el encierro –con Carlyn, Chama, Felipe, Íñigo y Patricio de comensales– que la chica de Venezuela no soporta al jugador.

Pero fue en esta jornada de lunes 19 de agosto, un día después de la quinta eliminación de la temporada –de Carlyn– cuando Chama y Felipe tuvieron una dura discusión: “Eso es asunto de todos porque están mandando un comunicado que es asunto de todos y si no fuese asunto de todos, esto no estuvieran mandándolo hoy, y si es asunto mío o no es asunto mío, tú eres el menos que tiene que hablar del asunto de alguien, porque tú te metes en el asunto de todo el mundo, porque eso eres... Un sapo”, dijo la venezolana.

“ Te queda una semana, tranquilo. Tu semana está contadita. Tranquilo, disfrútala y peléate conmigo que te sirve. Machito, maric... Peléate con un hombre, maric... ”, añadió Chama.

Posterior a estas descalificaciones, Chama se refirió al tema con su cercano Manuel: “Él murió para mí. Es un maric.. y cuando tenga la oportunidad de decirle ‘maric...’ se lo voy a decir, porque es un tremendo marico, ni siquiera por gays... Porque un gay le queda enorme: los gays tienen respeto, actúan bien, dicen las cosas a la cara. Él es un re contra maric...”.

“Ahí estaba escuchando toda la conversación, callado escuchando todo. Maric... sapo, sapo parao’. Cuando venga por ahí le voy a decir: sapo parao’ ¿Qué haces aquí, sapo? Se lo voy a decir y no me interesa”, sentenció la chica reality.

Cabe recordar que Chama enfrentó su tercera placa de eliminación, quedando invicta hasta el momento. Por su contraparte, Felipe estuvo por segunda vez en la instancia que determina al jugador que debe abandonar la casa. Y el próximo miércoles, los jugadores deberán votar para nominar a los participantes que deseen llevar a una nueva etapa eliminatoria.