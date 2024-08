“Ella ofendió a cada uno de mis compañeros”: Daniella Campos asegura que tomará acciones legales en contra de Raquel Argandoña

En medio del revuelo mediático que ha causado la periodista Daniella Campos luego de que la justicia chilena la condenara por injurias en contra de su ex marido, Esteban Caldentey, a quien acusó por violencia intrafamiliar, la periodista habló en Zona de Estrellas sobre la polémica con Raquel Argandoña, asegurando que la demandará.

“Lo que ella hizo fue agredir a un equipo completo, aparte amenazarme a mí con mi hija, aparte de insultarme de la manera más vil que hay y más ordinaria que hay, entonces, a mí me vas a disculpar, pero a mí me da cero pena lo que haya pasado conmigo, porque a lo mejor una persona que tiene menos personalidad que yo estaría callado en su casa viendo cómo el resto de los programas dicen ‘oye, la subió, la bajó, la subió la bajó‘, no, aquí hubo una agresión y yo lo voy a decir con todas sus letras, y van a haber acciones legales, obvio que sí”, enfatizó la comunicadora.

“La agresión que ella cometió y que además es avalada por todo un canal de televisión... Para mí lo más peligroso es que salió la agredida y los agresores están trabajando en ese canal ”, sentenció Campos en el avance que masificó Zona Latina mediante su cuenta de Instagram.

Antes de estas declaraciones de Daniella, el pasado 16 de agosto el periodista Sergio Rojas indicó lo siguiente en Que Te Lo Digo de Zona Latina: “Cuando estaban en el backstage (del programa Podemos Hablar de Chilevisión), Daniella Campos habría exhibido un audio (...). Ese día, entiendo que alguien en la mesa, porque estaban en la pauta, Raquel Argandoña se entera de que en la pauta del programa Sígueme se estaban burlando de las fotos prohibidas de Félix Ureta. Raquel baja esta pauta y encara a Daniella, porque entiendo que Daniella era quien estaba como exhibiendo esta fotografía”,

El capítulo con la entrevista exclusiva a la periodista, donde no solo aclara la situación con la presentadora de televisión, sino que también asegura las próximas acciones legales en contra de Argandoña, será transmitida a las 21:00 de este lunes 19 de agosto por el programa Zona de Estrellas.