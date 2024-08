Evelyn Matthei dejó marcando ocupado a Pamela Díaz con coqueto beso en el cuello: la Fiera le preguntó si alguna vez había besado a una mujer

Sin filtro fue la pregunta que le hizo Pamela Díaz a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en su programa “Sin editar”, y la respuesta fue totalmente inesperada para “La Fiera”, quien quedó descolocada y marcando ocupado.

Sí, porque la edil que tiene aspiraciones presidenciales fue la más reciente invitada en el programa de Pamela Díaz, donde La Fiera suele hacer una serie de preguntas rápidas a sus invitados. Así, una de ellas para Matthei fue “¿Te has besado con alguna mujer?”, la que fue contestada de forma negativa por la alcaldesa.

Coqueto beso en el cuello

Hasta ahí todo iba muy normal, sin embargo, acto seguido, Evelyn Matthei dejó totalmente para adentro a Pamela Díaz al acercarse a ella y darle un coqueto beso en el cuello.

En ese momento, la alcaldesa de Providencia dijo: “Pero mira,” y, acercándose, le dio un beso en el cuello a Pamela Díaz.

“Yo dije ‘Dios mío, no’”, reaccionó Pamela. “Te tomé por sorpresa”, agregó Evelyn tras el momento en el que ambas terminaron riendo.

“Es cosa seria, Dios mío”, dijo Pamela Díaz antes de cambiar de tema, con una cara que mostraba que realmente fue tomada por sorpresa por la alcaldesa Matthei.

Luego continuó la entrevista en la que Evelyn Matthei habló de una serie de temas sin tapujos, agregando que cree que la gente la ve como una persona “decidida”. “Yo creo que me ven como decidida, como que puedo hacer las cosas que quiero hacer, como que las hago”, aseguró.

Mientras que también se refirió a su relación con Michelle Bachelet, indicando que pese a que vivieron juntas en la base de Cerro Moreno cuando eran niñas y sus padres eran amigos, “la gente cree que somos muy cercanas, pero yo nunca he tenido una conversación de fondo con ella. No hay ni rivalidad ni amistad, cada una hace lo suyo no más”.