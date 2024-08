“Inventando cosas a tontas y a locas”: Exnuera de Coté López y Mago Jiménez negó haber recibido millonario pago para evitar su ingreso a Gran Hermano

En los últimos días, un rumor que involucra a Javiera Vidal, exnuera de Coté López y el exfutbolista Luis “Mago” Jiménez, se tomó algunos portales de noticias. Según se dio a conocer, la joven habría recibido un millonario monto por parte de la pareja para evitar su participación en la nueva temporada del reality show Gran Hermano de Chilevisión.

La noticia fue difundida en el programa de farándula “Que te lo Digo”, donde los periodistas Sergio Rojas y Paula Escobar afirmaron que la familia Jiménez-López ofreció a Vidal 40 millones de pesos para que no entrara al reality y así evitar que revelara información comprometedora sobre ellos. “Entiendo que la familia Jiménez-López le habría puesto precio a su nuera para que esta no ingresara al reality Gran Hermano”, comentó Rojas durante el programa.

El rumor tomó fuerza rápidamente, especialmente considerando el pasado de Javiera Vidal con la familia. La joven mantuvo una relación de varios años con Diego Jiménez, el hijo mayor de Coté y Luis, con quien incluso tiene un hijo en común. Sumado a esto, hace tan solo un par de meses, “La Lazón” se vio involucrada en el quiebre familiar luego de lanzar una serie de acusaciones en contra de Coté López.

Javiera Vidal negó el supuesto pago millonario

A raíz de estos rumores, Javiera Vidal fue consultada en sus redes sociales sobre la veracidad de los dichos vertidos en QTLD. Sin embargo, la exnuera de Jiménez no tardó en desmentir los rumores a través de sus redes sociales. En un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la joven expresó su indignación y rechazó categóricamente las acusaciones de haber recibido algún tipo de compensación económica para no participar en el programa.

“Me pregunto si el periodismo siempre fue así, inventando cosas a tontas y locas de la gente con base en nada”, escribió Vidal. “¡Nefasto! Pero qué vamos a esperar de ese programa”, agregó en referencia a “Que te lo Digo”, dejando clara su desaprobación hacia los periodistas involucrados en la difusión de la noticia.

En su comunicado, Vidal también explicó sus verdaderas razones para no ingresar a Gran Hermano, argumentando que fue una decisión personal basada en su bienestar emocional y no en presiones externas. “No entré a Gran Hermano porque pensé que me destruiría a mí misma tomando esa decisión. No fue porque me pagaron para no entrar o porque no pasé un examen médico. De hecho, ni siquiera asistí a algún casting o algo parecido, todo quedó en un WhatsApp”, aclaró.

Con esta declaración, la joven buscó poner fin a las especulaciones que la rodean y reafirmar que su elección fue completamente autónoma, sin la influencia de terceros.