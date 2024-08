La suerte no lo acompañó: Pangal Andrade pierde en el último segundo prueba por inmunidad en ¿Ganar o servir?

El participante de ¿Ganar o servir? Luis Mateucci se convirtió en el flamante ganador de la prueba que realizaron los hombres en el reality de Canal 13, para determinar quién lograba la inmunidad y quién condenaba a su equipo a elegir al segundo nominado de la semana, tras perder la dinámica.

La prueba estuvo centrada en la suerte y fue igual a la realizada por las mujeres días atrás, teniendo que ir a buscar piezas para hacerlas calzar en un tablero, pasando por obstáculos de equilibrio.

Al final de la apretada carrera, el argentino encontró la última pieza y la encajó un par de segundos antes que Pangal Andrade, convirtiéndose así en el triunfador.

Pero, no conforme con la victoria, decidió arrostrarle su triunfo al deportista oriundo del Cajón del Maipo, quien ha ganado la mayoría de las competencias.

“Fue una prueba bastante difícil. Tragedia tiene Pangal que no puede creer que le gané. Me tocó por suerte, se me dio y estoy contento”, sostuvo el trasandino sobre su triunfo, y escogió a Pangal para tomar su lugar como Señor.

“Lo felicito”

Andrade, en tanto, le quitó dramatismo a su segundo lugar y lo felicitó por ganar una de las tantas pruebas.

“Está con suerte. Llevamos ocho competencias, y que alguna vez gane, lo felicito”, le indicó el deportista. Además, le advirtió a Mateucci que “si gano te voy a mandar todo el reality para el otro equipo, todo el reality a servir”.

Por otro lado, el último en terminar la prueba fue Facundo González, quien no logró encontrar las piezas correctas y se convirtió en el segundo nominado de la semana tras Pamela.

Fallida cita...

Además, Andrade desclasificó una fallida cita que tuvo con Tita Ureta, señalando que la surfista lo dejó plantado y llorando con el corazón partido.

“Fue hace muchos años, quedamos de juntarnos, llegué a Santiago y no me contestó más el teléfono. Se hizo la loca. Fue un momento terrible, me fui llorando manejando al Cajón del Maipo”, recordó.