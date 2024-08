“¡Eres bastante soberbio!”: Angélica protagoniza nuevo encontrón con Íñigo

La última integrante en ingresar al encierro, Angélica Sepúlveda, nuevamente en el ojo del huracán por discutir con el joven jugador Íñigo, quien también se ha caracterizado por “prender con agua” y debatir constantemente con sus compañeros.

Fue durante la transmisión del capítulo prime de Gran Hermano de este lunes 19 de agosto, cuando mostraron la escena que protagonizaron estos dos participantes en el sótano. Íñigo le advirtió a su cercano Felipe que no entablara conversación con la “Fierecilla” de Yungay.

“ Sí pero no hablí' con la Angélica porque luego sapea . No sirve pedirle consejos porque usted después traiciona”, le dijo el joven involucrado a Felipe.

La chica reality que vive su séptimo programa de telerrealidad, Angélica, no podía obviar los dichos de su compañero y rápidamente lo increpó: “Yo no tengo ningún problema en encarar a cualquiera, sea quien sea. Yo las copuchas las escucho y después las digo”.

“Eres bastante soberbio. Deberías utilizar la psicología para ti no para los demás, porque a ti harto que te hace falta. Después andas llorando en el confesionario que se quiere ir ‘¡Ay! voy a renunciar porque yo vine aquí de fachero‘, pobrecito”, agregó tajantemente Sepúlveda.

Y como si esta discrepancia fuera poco, Gran Hermano durante el día le propuso una actividad al elenco de “La casa más famosa del mundo”, la cual bautizó como “El tribunal de GH”: El objetivo de esta iniciativa era encarar a algún compañero por algún hecho puntual durante la estadía en el encierro.

“ Acuso a Angélica de hacerse la víctima ”, así apuntó Íñigo a su principal compañera de discusiones.

“Particularmente, voy a dar el ejemplo del día que la Linda y yo nos despertamos en la mañana, y te hablamos un poco fuerte, cuando tú todo lo desvirtuaste y lo hiciste decir como que te estábamos gritando y que fuimos agresivos cuando simplemente alzamos la voz, producto de que tú pediste el primer día de que te hablemos fuerte por tu condición, que todos aquí la entendemos. Así que ese es mi motivo por el cual tú te haces la víctima, cuando hay más pero yo estoy ejemplificando solo con ese puntual”, declaró Íñigo López.

“ Estás nuevamente mintiendo , porque sí alzaste la voz, no para que yo escuchara, sino que de una forma bastante agresiva, pero como está grabado no me hago problema... ¿Y de víctima? Nada ”, se defendió la aludida Angélica.

Una tónica que se ha repetido durante las últimas jornadas en el reality y que la “Fierecilla” de Yungay, aparentemente, disfruta... Quién diría que de un piquito que se dieron el pasado 13 de agosto, terminarían tirándose el pelo a diario.