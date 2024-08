“La gente mandaba cartas al canal”: Bastián Bodenhöfer reveló detalles desconocidos de emotiva escena que protagonizó en “¿Te conté?”

Bastián Bodenhöfer reveló este martes, ad portas al reestreno del episodio final de la teleserie “¿Te conté'” en la señal REC TV (21:00 horas), detalles desconocidos de la emotiva escena que protagonizó junto a Carolina Arregui en el desenlace de la novela y que sorprendió en su momento a los televidentes.

Una fallida cirugía a la vista de su ficticio personaje no vidente, Leo, que provocó alto impacto entre los seguidores de la teleserie y elevó el rating de la producción dirigida por Óscar Rodríguez en su recta final.

La revelación de Bastián Bodenhöfer

“(La novela) se estaba grabando con poca diferencia a su salida al aire y la respuesta del público con respecto a ‘Leo’ fue bastante impresionante”, indicó Bodenhöfer, quien recordó que por esos años “la gente mandaba cartas al canal y muchas veces fui invitado a programas de radio también, en donde los radioescuchas podían llamar por teléfono”.

“Muchas veces me tocó conversar tanto en la radio o a través de cartas con mamás o papás, gente muy humilde, que tenían un hijo o una hija ciega y me decían: ‘Oye, mi hijo, que es ciego, ‘ve’ la teleserie y le ha hecho tan bien, porque hasta ahora estaba confinado en la casa y no se atrevía a salir, y gracias a tu personaje empezó a agarrar fuerza y se atrevió a salir a la calle y asumir su ceguera, a comunicarse y a tener amigos”, recordó.

Tamaño impacto mediático respecto de su personaje fue precisamente el que llevó al actor a tomar una decisión que modificó el que en un principio suponía ser un desenlace más televisivo que real.

“En el libreto original, él recuperaba la vista. Yo fui a hablar con el director (Rodríguez) y con Ricardo Miranda (entonces, director del área dramática de Canal 13) y les planteé que ese desenlace sería como defraudar a la gente humilde que jamás va a tener la plata como para operar a sus hijos”, reveló.

“Es por eso que pedí cambiar ese final y les propuse -a Rodríguez y Miranda- que después de la operación mi personaje no recuperara la visión y siguiera feliz igual, y ellos aceptaron esa versión del final”, reconoció.