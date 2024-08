“Más cara que la cresta”: Pollo Valdivia reflexiona sobre cómo enfrentó el cáncer de Claudia Conserva y habla del millonario costo del tratamiento

Una profunda reflexión sobre el impacto que tuvo en sus vidas el cáncer de su pareja, Claudia Conserva, hizo el conductor de radio y televisión, Juan Carlos “Pollo” Valdivia, en el programa “Al piano con Lucho” del cantante Lucho Jara.

En ese contexto, Pollo Valdivia recordó lo complejo y rápido que se produjo el diagnóstico de Claudia Conserva en junio de 2022, luego de realizarse los exámenes de rutina como lo hacía todos los años.

“Fue complejo... la Claudia es muy rigurosa, es muy matea, entonces gracias a eso ella ha podido estar todavía entre nosotros, porque no postergaba los exámenes, se los hacía rigurosamente. Entonces, cuando sale que hay algo extraño, todo fue muy rápido, y dijimos esto hay que confirmarlo, chequearlo, veamos qué pasa, y en menos de 24 horas ya estaba el diagnóstico y claro, es un mazazo”, contó Valdivia.

En ese sentido, también profundizó en lo duro que es recibir un diagnóstico así y en el miedo que le producía pensar en que Claudia Conserva podía morir.

“Me iba a caminar solamente para no desmoronarme delante de los niños, que son más grandes, pero porque también sentía que quería… qué le pasa a uno, tu mujer está sufriendo, tu mujer está cagá de susto, es un diagnóstico terrible, entonces que tienes que enfrentarlo”, señaló.

Cómo costearon el tratamiento

Además, Pollo Valdivia reveló que gracias a que tenían un seguro catastrófico pudieron enfrentar los gastos que implicaba el tratamiento, reflexionando sobre lo importante que es tener este tipo de seguros y en cómo lo hace la gente que no tiene recursos.

“Estaba que me salía del seguro catastrófico y vino esto, por suerte no lo hice. Por qué lo estoy diciendo, porque creo que es súper importante en estos tiempos y tanto se escucha el tema de las Isapres, pero yo creo que tener seguro en Chile la gente no lo tiene como… no hay una cultura de seguro. La gente asegura el auto, pero no asegura su vida, como no asegura su salud”, indicó.

A lo anterior añadió que “¿Cachay lo que sale una enfermedad como esa? Más cara que la cresta, entonces el seguro cubrió prácticamente todo lo que no alcanzaba a cubrir la Isapre, y te hablo de mucha plata… fue ese seguro lo que nos permitió enfrentar esta cuestión con una mayor tranquilidad, que la angustia que puede sentir mucha gente que no tiene los recursos, no tiene la plata y está en pelota”.

Y añadió: “Yo creo, y tratamos de hacerlo también con la Claudia, a nivel político de que tanto que se discute esto, lo que debería ser obligatorio que los empleadores en la cotización de salud sea obligatorio pagar ese seguro, porque caramba lo que hace la diferencia, porque si no la gente queda en pelotas, o en quiebra, queda endeudada para mucho tiempo. Lo tiro para que se discuta y ojalá que en el Congreso sea tema”, apuntó Juan Carlos Valdivia.