Recuerdan entrevista de Blake Lively en la que usa continuamente un término ofensivo hacia las personas transgénero

Blake Lively y Ryan Reynolds se consideran uno de los matrimonios más estables y apreciados en el mundo del espectáculo de Hollywood. Su carrera artística y su vida matrimonial provocan diversas reacciones en las redes sociales y es que una vez que los usuarios de internet empiezan a mostrar su creatividad e investigar al estilo de detectives, no pasa mucho tiempo antes de que descubran detalles que se vuelven virales de la noche a la mañana.

En los últimos tiempos, se produjo un incidente con Blake Lively, que actualmente se encuentra promoviendo la película 'Romper el círculo'. De los múltiples eventos que han provocado críticas a la celebridad, los seguidores descubrieron uno relacionado con la comunidad LGBTIQ+, que la catapultó de nuevo a las redes sociales y ha reavivado la controversia.

Estas son afirmaciones que Lively hizo hace algún tiempo, donde se le critica por utilizar palabras que, al parecer, son insultantes para la comunidad transgénero.

‘Tranny’ es un irrespeto a los trans

El texto, proveniente de Lively en una entrevista con la revista Elle en 2012, fue recuperado por un usuario de X. En él, la actriz expresaba su deseo de tener hijas o, en su defecto, travestis, justificándolo de una manera controvertida: “Tengo zapatos y bolsos increíbles e historias que necesitan ser apreciadas”.

Este comentario provocó que otros usuarios de internet profundizaran y recordaran una entrevista hecha en 2009, en la que la actriz declara: "A menudo me siento como una 'tranny'. No sé, soy... ¿voluminosa? Me colocan zapatos de taco alto de quince centímetros y supero en altura a todos los hombres".

"Poseo esta extensa cabellera y me embisto con abundante vestimenta y cosméticos. A menudo me percibo de gran tamaño, hallándome en medio de individuos de pequeña estatura. En ocasiones, me siento como si fuera un hombre", añadió.

Las criticas ya tienen años

De acuerdo con el sitio web Marca, Lively había enfrentado críticas previamente en 2018 debido a comentarios que hizo a Nylon: "Lees las revistas del corazón y todo el mundo está saliendo con todo el mundo, todo el mundo odia a todo el mundo, todo el mundo se ha hecho toneladas de cirugía plástica y en realidad somos hombres y transexuales. No escuchas los rumores".

Los aficionados han expresado su malestar debido a que la esposa de Ryan Reynolds continúa ofendiendo a la comunidad transgénero al utilizar el término “tranny". Muchos opinan que después de varias controversias, ya es hora de que la actriz aprenda a respetar a los demás.

Algunas personas la respaldan, rechazando la idea de que sus comentarios fueron malintencionados. “Comprendo su punto de vista porque alguien debería valorar más todo ese Versace antiguo que posee. Sin embargo, podría haber elegido un vocabulario diferente”, argumenta un usuario.