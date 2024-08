“Ya ni la muestra”: La imagen de Piqué que ha desatado rumores de que “la chispa se ha extinguido” con Clara Chía

Las celebridades tienden a disfrutar del sol del verano en las playas europeas en un estilo opulento, y Gerard Piqué y su pareja, Clara Chía Martí, no son diferentes. Sin embargo, a pesar de que llevan más de dos años juntos, han decidido adoptar una postura más discreta durante sus vacaciones en Grecia.

De acuerdo con lo confirmado por La Vanguardia, y citado por People En Español, la pareja se alojó en el exclusivo Āmanzoe Resort, ubicado en el Peloponeso. Un lugar tan reservado que solamente es accesible por helicóptero o por vía marítima.

Se encuentra ubicado frente al Mar Egeo, lo que lo hace perfecto para aquellos que anhelan un ambiente tranquilo y zen. Esto resultó ideal para mantener alejados a los paparazzi y evitar que los perturbaran.

Sin embargo, fue Piqué mismo quien publicó en su Instagram dos imágenes de su escapada: una que muestra un estanque y otra donde se ven dos copas de vino en medio de un ocaso romántico. En esta, no se observa ninguna señal de su pareja, pero sugiere que están disfrutando juntos de un excelente momento.

¡Como nunca antes! Piqué y Clara Chía disfrutan románticas vacaciones de lujo y revelan íntimas fotos (Instagram: @3gerardpique)

La más reciente ha generado opiniones en torno a la supuesta ausencia de vínculo entre los dos, en marcado contraste con el impresionante viaje que tuvieron en Croacia el año anterior, en el que se les observó más amorosos y contentos, paseando en un espléndido yate.

La forma en que se ve el amor entre Piqué y Clara Chía está empezando a transformarse. Varios espectadores han percibido un distanciamiento en su vínculo, cuestionándose si verdaderamente se encuentran en su punto más alto o si la notable afinidad que alguna vez evidenciaron ha comenzado a desaparecer.

Principalmente, debido a que no han sido vistos en público desde junio y no ha “mostrado” a ella en las redes sociales en un año, estos son aspectos que alimentan las especulaciones en línea. “Que Clara Chía recuerde que el rol de la amante de Piqué está desocupado”; “Ya no hay besos en público ni autofotos... todo esto se acabó”; “Ella es la nueva Shakira”, expresaron.