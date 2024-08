“Yo sé hace tiempo esto”: Revelan nueva pareja de Jean-Philippe y Pamela Díaz asegura haberlo sabido

Pamela “La Fiera” Díaz reconoció este lunes 19 de agosto –en Hay Que Decirlo de Canal 13– que hace tiempo estaba al tanto de la nueva conquista de su expareja Jean Philippe Cretton. Al parecer, esta situación amorosa ya llevaría un par de meses.

“Cuando salió esta noticia, yo ya sabía de este tema, y obviamente no voy a estar yo diciéndolo porque soy su expareja y hay ciertos códigos y respeto. Yo sé hace tiempo esto... Y no lo sé por Jean Philippe, él sabe por qué yo lo sé, sin querer queriendo. Entonces, no hay drama... Yo no tengo ninguna comunicación con JeanPhi hace un año, nada. No lo he visto... Me desbloqueó sin querer hace poco, pero no sé por qué, no tengo idea, yo no le he hablado a él, y me cae bien y todo”, mencionó la animadora del programa, Pamela.

Ignacio Gutiérrez, la dupla en la conducción de “La Fiera”, enfatizó en que esta persona que estaría conociendo el periodista, sería del mundo de la política: “Ella tiene un cargo público. Es CORE (consejera regional) de Antofagasta”.

En el espacio televisivo farandulero aseguraron que los vecinos de Jean-Philippe ya han visto a la nueva pareja quedándose en la casa del presentador de televisión, incluso han subido fotos en el mismo lugar. También revelaron el nombre de esta mujer de política: Kathy San Martín.

Además de que la comunidad de la propiedad del periodista los ha visto juntos, ella le habría dado likes a las últimas publicaciones de Jean-Philippe.

La consejera regional independiente de la Región de Antofagasta fue conductora de radio de AntofagastaTV, es Técnica en Prevención de Riesgos y emprendedora, tal como señala ella en su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 40 mil seguidores.

Cabe recordar que la medium y tarotista Vanessa Daroch, a través de las cartas, ya había señalado en el mismo programa que Cretton le habría vuelto a abrir la puerta al amor.