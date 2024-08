Claudio Valenzuela afirmó que su personaje “El Cochiguaz” fue censurado en Canal 13: citaron choques con la línea editoral

El actor Claudio Valenzuela tiene una extensa historia en la televisión chilena, y él es especialmente recordado por un icónico personaje de comedia, llamado “El Cochiguaz”, el cual presentaba en el programa de Canal 13, “Venga conmigo”, dicha interpretación consistía en una parodia de un mesero homosexual.

Uno de los directores del programa, Eduardo Domínguez, consideraba al personaje como la estrella del programa y lo colocaba en dos tandas.

Una vez que éste se fue a TVN, invitó al actor a irse con él, lo que no accedió y ahora lo califica como un error. “Él me ofreció de todo, fue súper considerado y yo por puras tonteras, dije que me quedo acá porque me fue bien”, admitió en una entrevista para “Todo va a estar bien” de Vía X.

Claudio Valenzuela Captura: Vía X

La censura en Canal 13

El animador subrogante, Pato Torres, le consultó si era verdad que el 13 guardó el personaje, y él dijo que sí. “Me censuraron. Es más, a mí me contrataron y a los tres meses, después de contratado, me dijeron ‘oye, vamos a guardar el personaje un tiempo, lo vamos a dejar ahí descansando’”, recordó.

Sobre las razones que le dio el canal para justificar esta decisión, el actor señaló que le dijeron que se trataba de “una cosa editorial, que no se estaba haciendo, que el Arzobispado y que ‘después vemos’. Me contrataron y estuve tres meses sin hacer nada”.

“Me pagaban, pero no trabajaba en ninguna parte (...) Estuve dos años sin hacer el personaje, se murió ahí. Actuaba, hacía otras cosas, pero el Cochiguaz se guardó. Bueno, las mujeres no podían hacer de hombres, los hombres no podían hacer de mujeres, lo que le pasó a Felipe (Izquierdo)”, agregó.

El regreso de “Cochiguaz” se dio de la mano con otro mítico personaje de la misma orientación sexual, “Yerko Puchento”. “Vuelve cuando aparece Yerko Puchento en ‘Viva el lunes’. Ahí dijimos ‘oye, ¿por qué Yerko y no Cochiguaz? Pero eso ya fue dos años después”, contó Claudio Valenzuela.