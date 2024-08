“¿Cómo voy a invitar a salir a una niña de 13 años?”: Pangal Andrade sale al paso de las críticas tras revelación de cita fallida con Tita Ureta

El participante del reality de Canal 13 “¿Ganar o Servir?”, Pangal Andrade, contó la desconocida historia, sobre una relación fallida con Tita Ureta. En la actividad “Círculo de la verdad” los participantes del programa tenían que adivinar los protagonistas de ciertas historias. En un momento, las mujeres preguntaron qué hombre fue plantado en una cita.

Ahí Pangal Andrade contó su verdad y reveló que una famosa lo dejó plantado y hasta lo hizo llorar. “Quedamos de juntarnos, llegué a Santiago y no me contestó más el teléfono”, contó, y agregó además que “me fui llorando manejando al Cajón del Maipo”.

“Se hizo la loca. Fue un momento terrible”, sostuvo el participante.

“Ahora con los años nos cagamos de la risa, somos amigos”, precisó Pangal, añadiendo además que se “hizo la loca” en ese momento y que en la actualidad, también se hace la loca con ese recuerdo.

Y claro, Tita está casada con Spiro Razis, mientras que Melina Noto es la polola de Pangal y ambos han hablado de querer formar una familia.

Le llovieron las críticas

Dentro de su historia, Andrade explicó que él “tenía 19 o 20 años. Fui a Santiago, la llamé y le dije ‘¿Nos vamos a juntar?’, y me dice ‘sí’.

Esa frase bastó para que algunos sitios sacaran la cuenta y publicaran que entonces Tita tenía 13 años. Fue así que en un post, Pangal dejó una aclaración. “¿Cómo voy a invitar a salir a una niña de 13 años? Qué les pasa”.

“No me acuerdo cuándo fue, pero ella tenía 19 o 22 años. Se pasan cómo dan vuelta la noticia. Dije una edad porque no me acordaba”, comentó el participante del reality.

De momento el rostro de Mega no se ha referido aa esta cita fallida ni a la polémica.