Fran Maira se reconcilió con su novio... pero le trajo problemas con su amiga: la joven nuevamente es puesta entra la espada y la pared

Una crisis constante ha vivido Fran Maira durante los últimos episodios de “Ganar o servir”, en donde su amiga más cercana, Oriana Marzoli, se peleó con su novio dentro del reality, Austin Palao. Esto la dejó entre la espada y la pared, y el peruano decidió ignorarla y hacerle la ley del hielo después de este conflicto.

PUBLICIDAD

Este conflicto se exacerbó después de que Palao eligió a Pamela Díaz, y no a su novia, para cenar tras ganar una actividad. Oriana reaccionó furiosa ante este ninguneo y comenzó a criticar abiertamente a Austin. En esta comida también se encontraba la venezolana, quien no dudó en demostrar su enojo ante lo sucedido.

Su pelea y reconciliación con Austin

Al día siguiente, por fin Austin se acercó a Fran para conversar sobre su relación. La chilena le reclamó al peruano que ella siempre se portó bien con él. “Me vi en una situación de mie*** porque mi amiga estaba peleando con la persona que me gusta”, partió.

“Yo jamás avalé a Oriana, al contrario, muchas veces le dije que no le parecía que tocara esos temas en la mesa delante de todos. Yo a ti no te he hecho nada, no me he comido a ningún h…, no me ando joteando a ninguno”, dijo.

Por su parte, Austin respondió que “en la cena me sentí solo, noté que tu prioridad es Oriana. Yo fui a apoyarte a ti, pero ella comenzó a meterte cosas en la cabeza. Ella se jacta de hablar de lealtad y te expuso sobre un tema ajeno. Y tú callada, mirando hacia abajo, ahí sí te falta el carácter para discutirle. Cada vez que ella habla te achicas. Y me quedó claro que estoy solo, que todo lo que hice para apoyarte fue una estupidez”.

Fran aseguró que nunca tuvo la intención de ponerse en un lado de la pelea. “Si te sentiste pasado a llevar te pido disculpas, y sí, me quedé callada, me fui para adentro. A Oriana es imposible frenarla, pero debí haberla callado. No tuve la fuerza para decir lo que pienso ahora”, reconoció.

De todos modos, añadió que está de acuerdo con algunos puntos que Oriana expuso. “No comparto la forma de lo que dice, pero a veces no son mentiras. Yo te dije que no quería que me frenaras, me hiciste sentir incómoda cuando yo estaba discutiendo. Lo único que he hecho es priorizarte a ti todo el reality, en cambio yo no me he sentido apañada por ti”, indicó.

PUBLICIDAD

Austin le dijo a Fran que es “una niña que a veces se deja comer por otras personalidades”, ella se molestó y se puso a llorar. El peruano entonces se acercó a ella y se disculpó por haberla hecho sentir mal. “Para mí seguir potenciando algo que se va a acabar cruzando esa puerta no me va a hacer bien. Quizás debería olvidarme de ti aquí adentro”, sostuvo la joven.

En respuesta, Austin manifestó interés en continuar su relación tras el reality, en Chile. “Quién sabe si saliendo tenemos esta carrera que dejamos pendiente”, le contestó, y ambos, ya reconciliados, reanudaron su relación.

Fran Maira Gentileza: Canal 13

Oriana le da un ultimátum a Fran

“Vaya amiga, más fácil que la tabla del uno. Un poquito de dignidad”, le reclamó Oriana a Fran tras enterarse de la reconciliación. Fran le pidió a Oriana que cambie su actitud y no hable de su relación con Austin en el próximo Cara a cara. Sin embargo, la española no se mostró receptiva ante la petición de su amiga.

“Lo siento por ti, pero voy a decir lo que me plazca. Si te vas a enfadar conmigo, enfádate. Yo opino lo que opino y la realidad es que me parece horrible lo que él hace contigo. No voy a dejar de decirle lo que pienso”, aseguró Oriana.

Ante la insistencia de la joven, Oriana fue más enfática. “Me parece que estás completamente bajo el poder de este chico, estás haciendo conmigo lo que él hace contigo, por miedo a la reacción que él tenga contigo. ¡Y lo siento, pero si quieres, ve a besuquearte con él y a mí no me hables más!”, le dijo.

Fran Maira Gentileza: Canal 13

Austin sigue peleando

Fran y Austin volvieron a conversar, y ella le contó a él que sus amigos, incluyendo Oriana y Guarén, están en contra de su relación, y que han dado sus opiniones al respecto. También le contó sobre su conversación con Oriana. “Las únicas personas que tengo acá son ustedes, y a uno le molesta que hable con uno, y al otro le molesta que hable con el otro”, se lamentó Fran.

Austin reaccionó con desagrado ante la española. “Ella no escuchó nada de lo que le dijiste. Ella no te respeta, date cuenta, pasa por encima de ti constantemente y no te das cuenta”, le reclamó a Fran.

“¡Esto es algo que no puedo controlar yo! Me enoja esto y estoy tomando mis acciones, tomaré distancia de las personas de las que tengo que distanciarme. Solo estoy siendo honesta, estoy harta de sentirme mal por lo que digo, lo que no digo, lo que hago o no, y que todos opinen”, se descargó la joven.

“Va a volver a pasar y te vas a seguir sintiendo así, porque no le diste un stop cuando pudiste hacerlo, y va a ser tu culpa. Para que sepas, ella te faltó el respeto y ya no planeo dirigirle la palabra, para mí ella no existe”, insistió Austin.