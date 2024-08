“Le está picando el trasero”: Mariah Carey piensa que el “karma” está impactando a JLo y se “burla” de su divorcio

No es un misterio que el 2024 no ha sido el año más destacado para Jennifer Lopez: su separación de Ben Affleck, aproximándose a la firma de su divorcio, la cancelación de 36 presentaciones de su gira “This Is Me... Live”, y la decepcionante recepción de su película en Netflix “Atlas”, que ha enfrentado numerosas críticas negativas.

El viaje de vida de la actriz y cantante ha estado lleno de desafíos y pruebas dolorosas, y sus seguidores anhelan que, al finalizar su separación matrimonial, emerja nuevamente de la adversidad.

De acuerdo con el sitio web Marca, la decisión de López de cancelar su tour desató una serie de críticas negativas en su contra, además de una respuesta mordaz de su competidora de largo plazo, Mariah Carey, cuyo antagonismo con JLo tiene sus raíces en el pasado lejano.

¿Carey disfrutando del fracaso de Jlo?

La competencia entre Mariah Carey y Jlo se remonta a hace mucho tiempo, según un reporte de In Touch . El informe sugiere que la cantante de All I Want for Christmas Is You, está encontrando bastante agrado en los contratiempos laborales de Lopez. Esto se debe a que su tour fue cancelado y la cinta de Netflix en la que ella estrella, “Atlas”, obtuvo opiniones tibias por parte de los críticos.

"“(Carey) sostiene que Lopez está recibiendo una lección del karma ya que no posee todo el talento que ella piensa tener y su prepotencia es excesiva", informó una fuente a In Touch.

Subraya la fuente que "para JLo, es un duro golpe ver a Mariah hacer todos estos ambiciosos planes de conciertos, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que ha estado criticándola y burlándose de su divorcio".

Con 55 años, Carey tiene "muchos amigos en común" con López, quien también tiene 55 años. Como resultado, la intérprete de "Heartbreaker" está completamente informada sobre los dilemas personales y laborales de López, y pretende beneficiarse de ellos.

"Mariah está muy entusiasmada por regresar a Las Vegas y está ansiosa por probar que aún lidera en la presentación de un espectáculo y en la venta de tickets", reveló la fuente a In Touch.

"Está particularmente entusiasmada por mostrar que aún posee lo que se necesita después de que JLo se viera obligada a suspender su tour de conciertos".

Una disputa que tiene unos 20 años

El conflicto entre Carey y Lopez se remonta a los años 2000 debido a la presunta utilización sin permiso de la música de Carey como muestra en la canción de Lopez "I'm Real".

Pese a compartir muchos amigos, la relación entre ambas cantantes ha sido tensa desde siempre. La famosa frase de Carey en 2003, "No la conozco", referente a Lopez, se volvió viral y se transformó en un elemento destacado de la cultura de memes en internet.

Los admiradores de la Reina del Bronx están ansiosos de que, una vez que López finalice su proceso de divorcio, retome su carrera musical y siente las bases para un renovado enfrentamiento, según reportó el sitio web Marca.

"Se anticipa que ella se recupere y retome la gira cuando toda esta situación se estabilice", comentó la fuente respecto a López.

“Y un gran incentivo será competir con Mariah y luchar por sus seguidores durante el período navideño. Es complicado asumir que esté planeando con tanta anticipación, pero eso es lo típico de JLo, siempre tiene una estrategia en mente”.