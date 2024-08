“Si tienes la felicidad”: Sigrid Alegría responde a elogios recibidos en redes sociales por reveladoras fotos de su viaje a Centroamérica

Sigrid Alegría reaccionó este miércoles a los elogiosos comentarios que recibió en redes sociales gracias a una serie de fotografías en traje de baño que publicó de su viaje a los balnearios de Punta Cana y Playa del Carmen.

PUBLICIDAD

Fue en su cuenta oficial de Instagram donde la actriz de Mega encantó tanto a mediáticas figuras (Elvira Cristi o Begoña Basauri) como a sus admiradores y usuarios de la red social, quienes la destacaron por su estilizada y saludable figura.

Sigrid Alegría y los elogios

“Un viaje siempre sirve para refrescar el espíritu. En este viaje, para mí, Playa del Carmen y Punta Cana me han parecido distintos y parecidos al mismo tiempo. Parecidos ya que en ambos lugares he podido disfrutar de los hoteles Paradisus y distintos, ya que en Playa del Carmen estuve en un sector sólo para adultos y viví una hermosa experiencia de sanación maya en cenotes, y en Punta Cana en un ambiente familiar. Ambos fueron muy agradables y paradisíacos”, contó la actriz, quien por estos días está abocada de lleno a los ensayos de la versión teatral de la teleserie “Como la vida misma”, participar de las reuniones de lectura de la próxima novela de Mega, y ensayar los pasos cuequeros de cara a las Fiestas Patrias.

Podría practicar topless si el lugar y el ambiente me lo permitiese — Sigrid Alegría

“En el cenote nos recibió un chamán y nos guio para saludar a la madre tierra y los cuatro elementos que nos acompañan. Luego de ese respetuoso ritual nos invitaron a bañarnos en estas aguas puras y subterráneas para purificarnos al conectarnos con la naturaleza mientras ella nos abraza. Fue vertiginoso, especial y llenador”, prosiguió la intérprete, quien en conversación con lun.com valoró los elogiosos comentarios recibidos por sus fotografías en redes sociales.

“Si tienes la felicidad de que la salud te acompañe, abrazar la alternativa de una alimentación, siempre, lo más saludable posible. Trabajar lo más que se pueda la musculatura para que sujeten bien tus huesitos y la risa en el alma es la mejor base para avanzar en la vida”, señaló.

Opens in new window Sigrid Alegría. Fuente: Instagram @sigridalegria.

“Estaba en mi pieza y sola. Estaba mirando el hotel, no lo había visto de día y desde ese balcón pude tener una vista general, hermosa”, agregó respecto del origen de las imágenes. “Podría practicar topless si el lugar y el ambiente me lo permitiese”, adelantó.

“Casi no me expongo al sol. Pero soy de las que pasamos de coloradita a bronceada. Mi piel me acompaña muy bien”, puntualizó la actriz, ya instalada de regreso en el país.

“El martes (ayer) se terminó el viaje. Gracias a Aviareps (oficina de líneas aéreas y destinos) viví esta experiencia inolvidable. Vuelvo de cabeza a ensayar nuestro espectáculo de ‘Como la vida misma’, que estrenamos el lunes 26 de agosto en el Teatro Nescafé, y a las primeras reuniones de lectura de la próxima teleserie nocturna en Mega. Además, para retomar los ensayos cuequeros para prepararnos para estas Fiestas Patrias”, finalizó.