¿Y Repenning? Priscilla Vargas lo dio todo y se lució bailando rock and roll con carabinero en aniversario de Canal 13

De fiesta estuvieron durante toda la jornada de este miércoles 21 de agosto en Canal 13, donde festejaron los 65 años de la señal de Inés Matte Urrejola, lo que se pudo observar en los programas como el matinal “Tu Día”, donde tenían hasta una enorme torta y donde también recibieron al Orfeón de Carabineros que llegó a felicitar a los trabajadores de la estación por su cumpleaños.

PUBLICIDAD

En ese sentido, la banda se presentó en uno de los patios del canal, donde los trabajadores, periodistas, rostros y todos quienes laburan en el lugar pudieron disfrutar de la música e incluso bailar al ritmo de la variada presentación de la banda de Carabineros.

Priscilla Vargas lo dio todo al ritmo del rock and roll

Así, una de las figuras que no lo pensó dos veces y salió a bailar cuando un miembro del Orfeón de Carabineros se acercó, fue nada menos que la conductora del matinal, Priscilla Vargas, quien se lució y lo dio todo bailando al ritmo del rock and roll.

De esa manera, la periodista fue ampliamente aplaudida por sus compañeros, aunque después reconoció que nunca había bailado este ritmo y que solo recordó cómo lo hacían sus padres, además de dejarse llevar por el funcionario de la policía uniformada.

Orfeón de Carabineros en Canal 13

“Han sido años de ver bailar a mis papás rock and roll, esos recuerdos se vinieron a mi mente en ese momento porque yo nunca había bailado rock and roll”, reconoció Priscilla Vargas tras bailar.

Luego, le tiró todas las flores a los miembros del Orfeón de Carabineros, señalando que “encuentro ellos sí que son completos porque no solamente bailaban, cantaban, tocaban distintos ritmos, fue tan emocionante cuando además a su estilo nos cantaron cumpleaños feliz”.

Finalmente, la conductora del matinal reveló que ella solo se dejó llevar por el ritmo y por el funcionario que sabía bailar.

“Yo le preguntaba y me decía que solo me deje llevar... Cuando uno de los dos sabe bailar rock and roll, el otro se deja llevar y eso creo yo que fue lo que ocurrió”, cerró contando Pri entre risas.